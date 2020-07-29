Genç gönüllüler sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı

AA 29 Temmuz 2020 Çarşamba 17:34 - Güncelleme: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 17:34

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden (GSİM) yapılan açıklamaya göre, gönülle gençler, hava sıcaklığının yüksek olması nedeniyle hayvanların susuz kalabileceğini düşünerek geri dönüşüm şişelerinden su kabı yaptı.

Yaser Taşkesenlioğlu ile Ümran Öztürk öncülüğündeki grup su dolu kapları, gençlik merkezi bahçesi ile doğaya bıraktı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, kanatlı hayvanlar ile sokak hayvanlarının sağlığını düşünerek hareket eden gençlik liderlerini ve genç gönüllüleri tebrik etti.

Taşkesenligil, müdürlük olarak anlamlı ve faydalı faaliyetler yapmanın gururunu yaşadıklarını kaydetti.

Aziziye Gençlik Merkezi Müdürü Murteza Cengiz de gençlik liderleri ve gönüllü gençlerin, doğaya ve canlılara olan vazifelerini unutmamalarını, hayatlarının her dönemine bu iyilik hareketini yansıtmaları gerektiğini ifade etti.