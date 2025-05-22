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Genç hafızlar Kur'an emanetini teslim aldı

TÜRGEV'in hafızlık programlarında eğitim alan öğrenciler için düzenlenen Hafızlık Belge Takdim Töreni, 20 Mayıs Salı günü saat 18.30'da gerçekleşti.

HABER MERKEZİ22 Mayıs 2025 Perşembe 11:47 - Güncelleme:
Genç hafızlar Kur'an emanetini teslim aldı
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İstanbul Kartal Hayriye Cemal Gülbaran Kız Yurdu'nda düzenlenen törende; TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Av. Hatice Akıncı Yılmaz ve İstanbul İl Müftü Yardımcısı Ahmet Aktürkoğlu açılış konuşmalarını gerçekleştirdi. Tören öncesinde ise ziyaretçiler 'Gazze'de Hafızlık' temalı özel bir fotoğraf sergisini gezme fırsatı buldu.

TÜRGEV'DEN HAFIZLARA ÜÇ KATEGORİDE BURS

TÜRGEV, toplamda 180 hafızlık öğrencisine barınma ve eğitim desteği sağlıyor. Hafızlık öğrencilerine; hafızlık barınma ortaöğretim bursu, hafızlık başarı barınma yükseköğretim bursu ve hafızlık lisans bursu olmak üzere üç kategoride burs veriliyor. Öğrenciler bu desteklerle Diyanet İşleri Başkanlığı onaylı hafızlık belgelerini almaya hak kazanıyor.

"GERÇEK HAFIZ, KUR'AN İLE AHLAKLANANDIR"

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Av. Hatice Akıncı Yılmaz törende yaptığı konuşmada genç hafızlara seslenerek şu ifadelere yer verdi:

"Bugün elinize alacağınız hafızlık belgesi; bir emanetin, bir teslimiyetin ve bir ahdin belgesidir. Unutmayın ki gerçek hafız, Kur'an'ı sadece ezberleyen değil; Kur'an ile düşünen ve Kur'an ile ahlaklanandır."

Yılmaz konuşmasında ayrıca Hafızlık Eğitim Koordinatörlüğü'nün sürece olan katkısına değinerek, sene boyunca düzenlenen seminerler ve motivasyon kamplarıyla öğrencilere her daim destek verildiğini belirtti. Bu kapsamda Hafızlık Eğitim Koordinatörü Sümeyye Topal başta olmak üzere tüm eğitim kadrosuna teşekkür etti.

TÜRGEV, genç hafızların Kur'an yolculuğunda yalnız olmadığını göstermek ve bu anlamlı sürece destek vermek adına yürüttüğü çalışmalarla geleceğin ilim ve irfan sahibi bireylerini yetiştirmeye devam ediyor.

  • Kız Yurdu
  • Kartal Hayriye
  • Cemal Gülbaran

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