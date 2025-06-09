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Genç kadın dehşeti yaşadı... İkinci bahar hayali kabusa döndü

Adana'da bir kadın öğretmenin ikinci evliliği hayatını altüst etti. Hamileyken defalarca darp edildiğini söyleyen kadın, boşanma süreci uzayınca şiddet ve tehditlerin devam ettiğini belirtti. “Ayağım kırıldı, düşük tehlikesi atlattım” diyen öğretmen, şimdi de eşinin aracını çaldığını iddia etti.

İHA9 Haziran 2025 Pazartesi 10:40 - Güncelleme:
Genç kadın dehşeti yaşadı... İkinci bahar hayali kabusa döndü
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Adana'da yaşayan kadın öğretmen, 2023 yılında yaptığı ikinci evlilikle hayatının kabusa döndüğünü öne sürerek, "Hamileyken defalarca eşim tarafından darp edildim. Ayağım kırıldı, vücudunda morluklar oluştu, düşük tehlikesi atlattım. Şiddet ve tehditlerle mücadele ederken, boşanma davası açtım ancak henüz sonuç alınmadı. Şimdi ise eşim tarafından aracım çalındı" dedi.

İlk evliliğinden iki çocuğu olan Burcu Kara, 3 Şubat 2023'te B.K.(36) ile ikinci evliliğini yaptı. Kısa süre sonra hamile kalan Kara, eşinden fiziksel şiddet görmeye başladığını iddia etti. Hamilelik sürecinde ağır darp sonucu ayağı kırıldığını, gözünde ve vücudunda morluklar oluştuğunu öne süren Kara, birçok kez uzaklaştırma kararı aldığını, 6 Mart 2024'te boşanma davası açtığını ifade etti.

Henüz sonuçlanmayan davada, Burcu Kara yeni bir şok yaşadığını ileri sürerek, "Görüş günü çocuğunu pedagog ve polis eşliğinde görmeye gelen B.K., tuvalete gitmemi fırsat bilerek çantadan otomobilin anahtarını çaldı. Daha sonra aracı alıp kayıplara karıştı" dedi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube'ye bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüpheli B.K.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

"EVLİ OLDUĞUMUZ İÇİN HIRSIZLIKTAN İŞLEM YAPILMIYOR"

Olay sonrası açıklama yapan Burcu Kara, "B.K. ile 2023 yılında evlendim, o zamandan beri boşanmaya çalışıyorum. Hukuki boşluklar nedeniyle bu kişiden kurtulamıyorum. Olay günü kızımı pedagog eşliğinde görmeye gelmişti. Lavaboya gittiğim sırada çantamdan araç anahtarımı alarak aracı götürdü. Polise başvurdum ama evli olduğumuz için oto hırsızlığı sayılmıyormuş. Eğer boşanmış olsaydım, bu suç hırsızlık olacaktı. Şu an sadece 'güveni kötüye kullanma'dan işlem yapılabiliyor" dedi.

"3 AYLIK BEBEĞİMİ KAÇIRDI"

Burcu Kara daha önce de benzer bir travma yaşadığını belirterek, "Evimizin önünden 3 aylık bebeğimi kaçırdı. Sürekli şiddet uyguladı. Milli Eğitim Bakanlığı beni korumak için görev yerimi değiştirdi ama yeni adresimi de buldu" dedi.

"AYAĞIM KIRILDI, GÖZÜM MORARDI"

Hamileyken yaşadığı şiddeti anlatan Kara, "1 yıllık evliliğimizin 9 ayı hamilelik dönemiydi. Ayağım kırıldı, gözüm morardı, vücudumda morluklar oluştu. Bu kişi yüzünden hayatım altüst oldu. Hem kendim hem çocuklarım için artık adalet istiyorum. Aracımın bulunmasını ve bir an önce boşanmak istiyorum" diye konuştu.

  • kadın öğretmen
  • boşanma süreci
  • şiddet ve tehdit

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