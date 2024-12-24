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Genç kadın evinde ölü bulundu! Erkek arkadaşı gözaltında

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Funda Kaymaz'ın (40) evinde tabancayla vurulmuş cesedi bulundu. Cinayet şüphesi üzerine Kaymaz'ın erkek arkadaşı gözaltına alındı.

DHA24 Aralık 2024 Salı 14:11 - Güncelleme:
Genç kadın evinde ölü bulundu! Erkek arkadaşı gözaltında
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İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ndeki Merve Apartmanı'nda oturan Funda Kaymaz'dan haber alamayan komşuları, yakınlarına haber verdi. Bugün saat 09.00 sıralarında adrese gelip eve giren yakınları, içeri girdiklerinde Kaymaz'ı kanlar içerisinde hareketsiz buldu. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekinin yaptığı kontrolde, Funda Kaymaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaymaz'ın cansız bedeni, inceleme sonrası otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Funda Kaymaz'ın ismi öğrenilemeyen erkek arkadaşı, cinayet şüphesi üzerine polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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