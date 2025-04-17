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Genç kadın evinde ölü bulundu; vücudunda morluklar tespit edildi

Antalya'da bir kadın evinde ölü bulundu. Genç kadının vücudunda morluklar tespit edilirken erkek arkadaşı ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

AA17 Nisan 2025 Perşembe 15:44 - Güncelleme:
Genç kadın evinde ölü bulundu; vücudunda morluklar tespit edildi
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Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi 138 Sokak'ta yer alan bir sitenin 4. katındaki dairede yalnız yaşayan Gözde Gökalp'ten (36) haber alamayan yurt dışındaki ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine siteye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Gökalp'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, genç kadının vücudunda morluklar tespit edildi.

Gökalp'in cenazesi otopsisi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kadının erkek arkadaşı olduğu belirtilen H.Ş. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

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