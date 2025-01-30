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Güncel

Genç kadın ölü bulundu! Ev sahibi ve oğlu gözaltında

Kırklareli'nde genç bir kadının erkek arkadaşının evinde ölmesine ilişkin ev sahibi ile oğlu gözaltına alındı.

AA30 Ocak 2025 Perşembe 12:40 - Güncelleme:
Genç kadın ölü bulundu! Ev sahibi ve oğlu gözaltında
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Lüleburgaz ilçesinde yaşayan S.A. (25) Kocasinan Mahallesi Çakmak Sokak'taki arkadaşı B.Ç'nin evine gitti.

B.Ç. bir süre sonra S.A'nın hareketsiz halde kaldığı yönünde polise ihbarda bulundu.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan incelemede kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilen S.A'nın ölümünün şüpheli bulunması üzerine B.Ç. ve annesi N.Ç. gözaltına alındı.

N.Ç, emniyet müdürlüğünde polislerce ifadesi alınarak serbest bırakıldı.

Diğer şüpheli B.Ç'nin polisteki işlemleri sürüyor.

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