23 Ekim 2025 Perşembe
Güncel

Genç kadına kampüs önünde infaz

Kayseri'de üniversite öğrencisi genç kadın, eski eşi tarafından fakülte önünde pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

23 Ekim 2025 Perşembe 13:15
ABONE OL

Kayseri'de üniversite kampüsü önünde dehşet yaşandı. Genç kadın, boşandığı eşi tarafından pompalı tüfekle vurularak can verdi.

Edinilen bilgiye göre, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi Halk Bilimi öğrencisi ve 3 çocuk annesi Meliha K., fakülte önünde eski eşi F.K. ile karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.K., pompalı tüfekle M.K.'ye okul önünde ateş etti. Vurulan kadın ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

M.K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ERÜ Tıp Fakültesi'ne kaldırılırken, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan M.K. ise ekipler tarafından kampüs içinde yakalanırken, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun da olay yerine gelerek bilgi aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ERÜ'DEN AÇIKLAMA

Diğer yandan Erciyes Üniversitesi tarafından öğrenci ve personeline iletilen mesajında, "Değerli öğrencilerimiz ve personelimiz, kampüsümüzde bugün meydana gelen münferit olayın faili, emniyet güçlerimizin hızlı müdahalesiyle kısa sürede yakalanmıştır. Olay, kampüsümüzün genel güvenliğini etkilememektedir. Üniversitemiz gerekli tüm güvenlik önlemlerini titizlikle almıştır. Eğitim-öğretim faaliyetlerimiz planlandığı gibi aksamadan devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

