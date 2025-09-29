İSTANBUL 18°C / 13°C
29 Eylül 2025 Pazartesi
  • Genç kadının boğazını kesip kaçmıştı! Özbekistan'da yakalandı
Güncel

Genç kadının boğazını kesip kaçmıştı! Özbekistan'da yakalandı

Fatih'te boğazı kesilerek öldürülen Özbekistan uyruklu kadının katil zanlısı, cinayetin ardından kaçtığı ülkesinde yakalandı.

AA29 Eylül 2025 Pazartesi 14:32 - Güncelleme:
Genç kadının boğazını kesip kaçmıştı! Özbekistan'da yakalandı


İstanbul'un Fatih ilçesinde Özbekistan uyruklu kadının evinde boğazı kesilerek öldürülmesine ilişkin cinayet şüphelisi, kaçtığı ülkesinde gözaltına alındı.

Aksaray Mahallesi'nde 20 Eylül'de Özbekistan uyruklu Kholımakhon Odılovna Akhmadova'nın evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulunmasına ilişkin soruşturma sürüyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından 17 Eylül'de Akhmadova ile eve giren, bir gün sonra binadan yalnız ayrılan şüpheliyi araştırdı.

Ekipler, şüphelinin bir ay önce Özbekistan'dan Türkiye'ye geldiğini, cinayetin ardından tekrar döndüğünü tespit etti.

Kimliği belirlenen Özbekistan uyruklu şüpheli Akmaljon Rustamovıch Shernazarov'un (46) yakalanması talebi, bu ülkenin adli makamlarına iletildi.

Shernazarov Özbekistan'da gözaltına alınırken, iki ülke arasında adli yardımlaşma süreci devam ediyor.

Akhmadova, kendisinden haber alamayan bir arkadaşının durumu ev sahibine bildirmesi üzerine 20 Eylül'de çilingir yardımıyla girilen apartman dairesinde ölü bulunmuştu.

