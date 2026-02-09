İSTANBUL 11°C / 5°C
Güncel

Genç kadının cansız bedeni bulundu! Kiralık teknede sır ölüm

Muğla'nın Milas ilçesinde 35 yaşındaki Bahar Taş'ın, kiralık teknede cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili Taş'ın teknede yanında bulunan iki arkadaşı gözaltına alındı.

9 Şubat 2026 Pazartesi 14:39
Muğla'nın Milas ilçesinde bir kadın teknede yaşamını yitirmesiyle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Arkadaşlarıyla önceki gün ilçeye gezmek için gelen Bahar Taş (35), kiraladıkları bir tekneyle Meşelik Mahallesi açıklarında konakladı.

Taş'ın sabah uyanmadığını fark eden arkadaşları, durumu 112 Acil Sağlık Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri, yaptığı incelemede genç kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

Taş'ın cenazesi incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Öte yandan, olayla ilgili Taş'ın teknede yanında bulunan iki arkadaşının ifadeleri alınmak üzere Milas İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldüğü öğrenildi.

