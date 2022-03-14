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  • Genç kadının otelde sır ölümü... Dehşetin görüntüleri ortaya çıktı
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Genç kadının otelde sır ölümü... Dehşetin görüntüleri ortaya çıktı

Beşiktaş Ortaköy'de kaldığı otelde 7. kattan düşerek hayatını kaybettiği belirtilen Ebru Cizdam'ın eşi tarafından koridorda sürüklendiği görüntüler ortaya çıktı.

DHA14 Mart 2022 Pazartesi 15:08 - Güncelleme: 14 Mart 2022 Pazartesi 15:08
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Ortaköy'de bulunan otelde geçtiğimiz haftalarda yaşanan olayda inşaat firması sahibi Ebru Cizdam (41), 7. kattan düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında olay sırasında Cizdam'ın yanında olduğu öğrenilen eşi Özgür Aydoğan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Otelin güvenlik kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde, Özgür Aydoğan ve Ebru Cizdam'ın saat 00.56'da 7'nci katta bulunan odalarına çıkıyor. Bu sırada Aydoğan ile tartışan Ebru Cizdam odaya girmek istemiyor. Ancak eşini yerlerde sürükleyen Özgür Aydoğan, genç kadını odaya sokmaya çalışıyor. Bir süre sonra eşinin elinden kurtulan Ebru Cizdam, koridorda kaçmaya başlıyor. Otel odası önünde bir süre cebinden bir şey arayan Özgür Aydoğan ise daha sonra kadının peşinden gidiyor.

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