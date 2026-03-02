İSTANBUL 13°C / 4°C
Güncel

Genç kız sahurda cinnet geçirdi: Babasını acımadan kurşuna dizdi

Batman'da 18 yaşındaki genç kız, sahur vaktinde tartıştığı babasını silahla vurarak öldürdü.

IHA2 Mart 2026 Pazartesi 10:39 - Güncelleme:
Edinilen bilgilere göre olay Sağlık Mahallesi'nde meydana geldi. Sahur vaktinde M.D. (18) ile babası Ramazan D. (45) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.D., evde bulunan tabancayla babasına ateş etti.

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde babanın hayatını kaybettiği belirlendi. Ramazan D.'nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

