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Genç kız tıka basa dolu yolcu minibüsünde böyle düştü

Küçükçekmece'de tıka basa yolcu dolu minibüsünde ayakta yolculuk eden liseli bir kız virajda açık kapıdan yola düştü. İşlek yolda diğer araçların altında kalmaktan şans eseri kurtulan genç kız hastaneye kaldırıldı.

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Olay, İstanbul Küçükçekmece'de geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki yolcu minibüsünün şoförü, minibüs tıka basa dolu olduğu için kapıyı açık bıraktı. Kapısı açık bir şekilde seyreden minibüste ayakta yolculuk eden liseli bir kız, virajda açık kapıdan yola düştü. İşlek yolda diğer araçların altında kalmaktan şans eseri kurtulan genç kız hastaneye kaldırıldı. Minibüs şoförü ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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