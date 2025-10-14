İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ekim 2025 Salı / 22 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,8307
  • EURO
    48,3832
  • ALTIN
    5570.71
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Genç kızı ölümden çekip aldı! O anlar saniye saniye görüntülendi
Güncel

Genç kızı ölümden çekip aldı! O anlar saniye saniye görüntülendi

Kayseri'de tramvayın durağa yaklaştığı sırada karşı perona geçmeye çalışan kadın yolcu, güvenlik görevlisinin dikkati sayesinde kazadan son anda kurtuldu.

AA14 Ekim 2025 Salı 13:24 - Güncelleme:
Genç kızı ölümden çekip aldı! O anlar saniye saniye görüntülendi
ABONE OL

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ'nin sosyal medya platformundan paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerinde, Cumhuriyet Meydanı İstasyonu'nda sarı çizgi kontrolü yapan güvenlik görevlisinin, tramvayın istasyona yaklaştığı esnada kulaklık takılı kadın yolcunun karşı perona geçmek istediğini fark ettiği görülüyor.

Durak ve tramvayın güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, güvenlik görevlisinin kolundan tuttuğu yolcuyu geri çekerek tramvayın çarpmasını engellediği yer alıyor.

Kayıtta, kurtarılan kadının güvenlik görevlisine elini sıkarak teşekkür etmesi de yer alıyor.

Güvenlik görevlisi personele dikkatli davranışından ötürü teşekkür edilen paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Bir anlık dalgınlık büyük bir üzüntüye dönüşebilirdi. Bugün sabah saatlerinde raylı sistem hattımızda, kulaklığı takılı olduğu için çevresini fark edemeyen bir yolcumuz, karşıya geçmek isterken güvenlik personelimizin dikkati sayesinde olası bir kazadan son anda kurtuldu. Bu olay hepimiz için önemli bir hatırlatma. Güvenlik görevlisi arkadaşımıza dikkatli davranışı için teşekkür ediyoruz. Ancak asıl dikkat etmemiz gereken konu, tüm yolcularımızın raylı sistem hatlarında daha dikkatli olmasıdır."

ÖNERİLEN VİDEO

Suriye'de iç savaşın yaraları sarılıyor

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.