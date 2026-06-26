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  • Genç kızı sokak ortasında kaçırdılar! Failler ailenin içinden çıktı
Güncel

Genç kızı sokak ortasında kaçırdılar! Failler ailenin içinden çıktı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, sokak ortasında yaşanan kaçırma olayı gündeme oturdu. 21 yaşındaki S.A., ablasıyla yürüdüğü sırada aniden önlerini kesen kişiler tarafından darbedilerek zorla bir araca bindirildi. Genç kadını kaçıranların öz kuzenleri olduğu öğrenilirken kadın bulundu.

AA26 Haziran 2026 Cuma 10:03 - Güncelleme:
Genç kızı sokak ortasında kaçırdılar! Failler ailenin içinden çıktı
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İddiaya göre, Şirinevler Mahallesi 77. Sokak'ta ablasıyla yürüyen 21 yaşındaki S.A, park halindeki araçtan inen teyzesinin çocukları D.Ö. ve D.Ö. tarafından zorla araca bindirilmek istendi.

Olaya müdahale eden abla Z.A'yı darbeden ikili, S.A'yı araca bindirip kaçırdı.

Aile büyükleriyle bildikleri yerleri arayan ancak kardeşini bulamayan Z.A, polise şikayetçi oldu.

Polis ekipleri, kadını ve şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.

Ailelerin görüşmesi üzerine S.A'nın bulunduğu, şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

  • Yıldırım Bursa
  • genç kadın
  • kaçırma

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