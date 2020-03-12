Genç Kızılay Gönüllüleri tarlada çalışan kadınların yerine pırasa topladı

AA 12 Mart 2020 Perşembe 17:17 - Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 17:17

Genç Kızılay Samsun Başkanı Halit Karataş ve beraberindeki gönüllüler, Alaçam ilçesi Aşağı Soğukçam Mahallesi'ne giderek burada tarlada çalışan kadınların gününü kutladı.

Gönüllüler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde "bugün pırasa toplaması bizden dinlenmesi onlardan" sloganıyla kadınları dinlendirerek pırasa topladı.

Karataş, burada yaptığı açıklamada, "Bir kadının üstünden yükünü hafifletmek onlara verilebilecek en güzel hediyedir. Genç Kızılay gönüllüleri her daim başımızın üstünde yeri olan değerli kadınlarımızın yükünü hafifletmek için burada olacaktır." ifadesini kullandı.

Kadınlar ise duyarlı davranışlarından dolayı gönüllülere teşekkür etti.