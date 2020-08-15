Genç mucitler 'Deneyap' için yeteneklerini sergiledi

AA 15 Ağustos 2020 Cumartesi 16:47 - Güncelleme: 15 Ağustos 2020 Cumartesi 16:47

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının (T3 Vakfı) ortak çalışması sonucu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde hizmet veren Deneyap Teknoloji Atölyesi'ne girmek isteyen 438 ilk ve ortaöğretim öğrencisi için Merkez Spor Kompleksi'nde uygulama sınavı düzenlendi.

Sosyal mesafe kuralının uygulandığı sınav alanına giren öğrenciler, kendilerine sunulan tema doğrultusunda, özgün fikirlerini ortaya çıkaran ve teknik bilgilerini kullanabilecekleri projeleri jüri eşliğinde hazırladı.

Mucit adaylarının belirlenen süreçte en iyi proje ve çalışmayı hazırlamak için hünerlerini sergilediği sınavda, jurinin başarılı gördüğü 160 öğrenci Deneyap Teknoloji Atölyesi'ne kabul edilecek.

Başarılı öğrenciler, tasarım-üretim, robotik-kodlama, elektronik programlama, yazılım teknolojileri, nona-teknoloji malzeme bilimi ile havacılık ve uzay teknolojileri gibi alanlarında ücretsiz eğitim alacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, AA muhabirine, yazılı sınavda başarılı olan gençlerin iki gün sürecek olan uygulama sınavında hünerlerini gösterdiğini söyledi.

Sınavda başarılı olacak 160 gencin eğitime alınacağını anımsatan Boz, şunları kaydetti:

"Eğitimler neticesinde öğrencilerimiz, uzay teknolojisinden nano teknolojisine birçok alanda kendilerini geliştirecekler. Kahramanmaraş'tan seçilen gençlerimiz kahraman şehrimizi kahramanca teknoloji alanlarında temsil edeceklerine inanıyorum. İnşallah içlerinde bu alanın en iyileri seçilecek ve geleceğin bilim insanı, olmak yolunda eğitimlerle kendilerini geliştireceklerdir."

Boz, Türkiye'de önemli teknoloji yatırımlarının yapıldığına işaret ederek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde ciddi teknoloji atılımı yapıyoruz. İnşallah, ileride bu uygulamaların meyvesini almak ve bu başarıları görmekte bizlere nasip olur." ifadelerini kullandı.

İkin gün süren ve bugün lise öğrencilerin katıldığı sınavda yarın ortaöğretim öğrencileri hünerlerini sergileyecek.