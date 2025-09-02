İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Eylül 2025 Salı / 10 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1621
  • EURO
    47,9981
  • ALTIN
    4615
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Genç mühendisler TEKNOFEST'te yarışıyor! Gökçeada'da İHA savaşı
Güncel

Genç mühendisler TEKNOFEST'te yarışıyor! Gökçeada'da İHA savaşı

TEKNOFEST 2025 çerçevesinde Gökçeada'da düzenlenen 'Savaşan İHA Yarışması 6'ncı gününde devam ediyor.

IHA2 Eylül 2025 Salı 16:14 - Güncelleme:
Genç mühendisler TEKNOFEST'te yarışıyor! Gökçeada'da İHA savaşı
ABONE OL

27 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında düzenlenen TEKNOFEST 2025 çerçevesinde Gökçeada Havalimanı'nda 'Savaşan İHA Yarışması' başladı. Çanakkale'de ilk kez düzenlenen yarışmanın ilk gününde yarışmacılar teknik kontrollerini yaptı.

Test uçuşlarının ardından başlayan yarışma 6'ncı gününde devam etti. Bu yıl 693 takım ve 4 bin 134 yarışmacı başvurduğu yarışmada finale kalan 40 takım ve 521 yarışmacı kıyasıya mücadele ediyor. TEKNOFEST'in 6'ncı gününde toplam 3 yarışma tamamlandı.

Çanakkale Valiliği, yaptığı açıklamada yarışma nedeniyle GESTAŞ tarafından Çanakkale'den Gökçeada Havalimanı'na ve dönüşte Gökçeada Havalimanı'ndan Çanakkale İskelesi'ne ücretsiz ulaşım sağlandığını açıkladı. Biletlerin temin yerleri ise Çanakkale, Eceabat ve Kabatepe GESTAŞ iskeleleri.

  • Gökçeada TEKNOFEST
  • Savaşan İHA Yarışması
  • Havacılık Festivali

ÖNERİLEN VİDEO

MSB'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.