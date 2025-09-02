Genç mühendisler TEKNOFEST'te yarışıyor! Gökçeada'da İHA savaşı

27 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında düzenlenen TEKNOFEST 2025 çerçevesinde Gökçeada Havalimanı'nda 'Savaşan İHA Yarışması' başladı. Çanakkale'de ilk kez düzenlenen yarışmanın ilk gününde yarışmacılar teknik kontrollerini yaptı.

Test uçuşlarının ardından başlayan yarışma 6'ncı gününde devam etti. Bu yıl 693 takım ve 4 bin 134 yarışmacı başvurduğu yarışmada finale kalan 40 takım ve 521 yarışmacı kıyasıya mücadele ediyor. TEKNOFEST'in 6'ncı gününde toplam 3 yarışma tamamlandı.

Çanakkale Valiliği, yaptığı açıklamada yarışma nedeniyle GESTAŞ tarafından Çanakkale'den Gökçeada Havalimanı'na ve dönüşte Gökçeada Havalimanı'ndan Çanakkale İskelesi'ne ücretsiz ulaşım sağlandığını açıkladı. Biletlerin temin yerleri ise Çanakkale, Eceabat ve Kabatepe GESTAŞ iskeleleri.