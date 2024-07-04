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GENÇ MÜSİAD İhracat Ödüllerine hazırlanıyor

Genç MÜSİAD bu yıl Altın Konteyner İhracat Ödülleri'nin dördüncüsünü gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Ülke ekonomisine ihracat yaparak katkı sunan gençlerin sayısını artırmak ve gençlerin ihracata daha fazla teşvik edilmesi amacıyla genç ihracatçıların ödüllendirildiği bir program olan ve Ağustos sonunda düzenlenecek Altın Konteyner İhracat Ödülleri'nde son başvuru tarihi 20 Temmuz 2024 olarak belirlendi.

4 Temmuz 2024 Perşembe 11:30 - Güncelleme:
GENÇ MÜSİAD İhracat Ödüllerine hazırlanıyor
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Genç MÜSİAD Altın Konteyner İhracat Ödülleri bu yıl dördüncü kez gerçekleşecek. 15 farklı kategoride ödüllerle ihracat yapan 35 yaşının altındaki gençleri ödüllendirmek ve teşvik etmek amacıyla gerçekleşen tören, yıl geçtikçe başvuru sayısını artıyor. Genç MÜSİAD Başkanı Cahit Ertemel yaptığı açıklamada, "Alanında tek olan bu ödül töreni, genç ihracatçılarımızı teşvik ediyor, başarılarını ödüllendiriyor" diye konuştu.

Ertemel yaptığı açıklamada:

"İnşallah bu yıl dördüncüsünü düzenleyeceğimiz Altın Konteyner İhracat Ödülleri'nde geri sayımı başlattık ve 20 Temmuz 2024 tarihini son başvuru tarihi olarak belirledik. Ağustos ayının sonunda gerçekleştireceğimiz, 35 yaşının altındaki genç ihracatçılara yönelik olan bu ödül töreni, alanında tek olma kimliğini de sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl Ticaret Bakanımız Sayın Prof. Dr. Ömer Bolat'ın katılımlarıyla gerçekleştirdiğimiz ödül törenimizde 13 farklı kategoride ödüller vermiştik. Bu yıl da inşallah 15 farklı kategoride çok önemli projelere ödüller vereceğiz." ifadelerinde bulundu.

GENÇ MÜSİAD ÜYELİK ŞARTI BULUNMUYOR

Genç MÜSİAD Başkanı Cahit Ertemel, başvurularda Genç MÜSİAD Üyelik şartının aranmadığını belirterek, "Üye olma kriteri bulunmuyor. Burada yalnızca ülkemize katkı sağlayan gençlerimizi ödüllendirmeyi hedefliyoruz. Altın Konteyner İhracat Ödülleri ile genç ihracatçılarımızı tanımak ve onları daha da cesaretlendirmek, "marifet iltifata tabidir" düsturuyla başarıyı takdir etmek ve onları tanıtmak istiyoruz. Tüm genç ihracatçılarımızı başvuruda bulunmaya davet ediyoruz." dedi.

Bu yıl yeni kategorilerinde eklendiği ödüllerde en yüksek ihracat, kadın girişimi ve teknoloji ihracatı gibi yeni önemli alanlar da bulunuyor.

ÖNEMLİ KATEGORİLERDE ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULACAK

Genç MÜSİAD Altın Konteyner İhracat Ödülleri, bu yıl hem sektörde hem de kendi alanında uzmanlaşmış kişilere ödüller verecek. Yeni kategorilerinde oluştuğu Altın Konteyner İhracat Ödülleri'nde kategoriler şu şekilde belirlendi.

İHRACATIN İNCİSİ ÖDÜLÜ

İlgili sene içerisinde en yüksek ihracat cirosu yapan kadın ihracatçıya verilecek ödüldür.

İHRACATIN YENİ YILDIZI ÖDÜLÜ

İlk ihracatını gerçekleştiren firmalara verilecek olan ödüldür.

İHRACAT PERFORMANS ÖDÜLÜ

Kendi sektörlerinde bir önceki seneye göre cirosal bazda yüzde olarak en fazla gelişim gösteren firmalara verilecek olan ödüldür.

DAİMİ İSTİKRAR ÖDÜLÜ

Hedef ülkeye ilgili yıl içerisinde en fazla sevkiyat yapan ihracatçı firmalara verilecek ödüldür.

KITALARIN YILDIZLARI ÖDÜLÜ

Sene içerisinde Asya, Avrupa, Güney Amerika, Kuzey Amerika, Afrika, Avustralya ve Antarktika kıtalarının her birinde en yüksek ihracat cirosu yapan şirketlerimize verilecek ödüldür.

YEŞİL İHRACAT ÖDÜLÜ

Çevre duyarlılığına en fazla öncelik vererek ihracat yapan firmalara verilen ödüldür.

LİMİTSİZSİNİZ ÖDÜLÜ

İlgili sene içerisinde kendi sektöründe en fazla ülkeye ihracat yapan firmalara verilecek olan ödüldür.

GENÇ TİCARET ELÇİSİ ÖDÜLÜ

Ülkemizde eğitim görmüş ve aynı zamanda ihracat yapmış ihracatçıya verilecek ödüldür.

SINIR TANIMAYANLAR ÖDÜLÜ

İlgili sene içerisinde şirketin konumuna göre en uzak noktaya ihracat yapmış şirkete verilecek ödüldür.

BÜYÜK İHRACAT ÖDÜLÜ

İlgili sene içerisinde alanında en çok ihracat cirosuna sahip firmalara verilen ödüldür.

EN GENÇ İHRACATÇI ÖDÜLÜ

İlgili sene içerisinde diğer ihracatçılara kıyasla en genç ihracatçıya verilecek olan ödüldür.

HİZMET İHRACATI ÖDÜLÜ

Yıl içerisinde en yüksek ciro ile hizmet ihracatı yapan firmalara verilecek ödüldür.

PARLAYAN TEKNOLOJİ ÖDÜLÜ

Yıl içerisinde en yüksek ciro ile teknoloji ihracatı yapan firmalara verilecek olan ödüldür.

  • Genç MÜSİAD
  • Altın Konteyner
  • İhracat Ödülleri

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