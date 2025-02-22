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Genç MÜSİAD'dan Londra'ya çıkarma

Genç MÜSİAD tarafından, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ekonomik ve kültürel işbirliklerini güçlendirmek amacıyla iş dünyasını bir araya getiren Bridge (Köprü) Zirvesi düzenlendi.

AA22 Şubat 2025 Cumartesi 10:19 - Güncelleme:
Genç MÜSİAD'dan Londra'ya çıkarma
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King's College London bünyesinde yer alan Bush House'taki etkinlik, Genç MÜSİAD tarafından Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi iş birliğinde gerçekleştirildi.

Zirvenin açılış konuşmalarını Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu yaptı.

Yetkililer, katılımcılara Türkiye'nin yatırım ortamını ve uluslararası yatırımlar açısından sunduğu fırsatları anlattı.

MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Burhan Özdemir ve Genç MÜSİAD Başkanı Muhammed Huzeyfe Güllüoğlu'nun katıldığı zirvede, İngiltere ve Avrupa'dan girişimci ve yatırımcılar bir araya geldi.

Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ekonomik ve kültürel iş birliklerini güçlendirmeyi amaçlayan zirvede, iş dünyasından temsilciler yeni fırsatları ve ortak projeleri değerlendirme fırsatı buldu.

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