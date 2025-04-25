Genç MÜSİAD'ın 16. Olağan Genel Kurulu gerçekleşti

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD)'ın Gençlik yapılanması olan Genç MÜSİAD, 16. Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi. Genel Kurul neticesinde Muhammed Huzeyfe Güllüoğlu görevi Mağsum Usta'ya devretti.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımlarıyla düzenlenen Genel Kurul'da Genç MÜSİAD 10. Başkanı Cahit Ertemel, Önceki Dönem Başkanı Muhammed Huzeyfe Güllüoğlu ve Genç MÜSİAD Başkanı Mağsum Usta sırasıyla konuşmalarını gerçekleştirdi.

Genç MÜSİAD 10. Başkanı Cahit Ertemel de göreve geldikleri ilk günden beri önceliklerinin her zaman teşkilatın bel kemiği olan şubeler ve üyelerle güçlü bağ kurmak olduğunu belirterek, bu anlayışla yola çıktıklarını söyledi.

Ertemel, Genç MÜSİAD ailesinin cevherle dolu olduğunu belirterek, "15 binin üzerinde üyemizle aracısız hemdem olduk. 40 farklı şubemizle bölgesel teşkilat eğitimleri düzenledik." dedi.

Genç MÜSİAD tarihinin en kalabalık ve en büyük Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Programını Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da ve İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirdiklerini aktaran Ertemel, yurt dışı teşkilatı üyeleriyle istişareler neticesinde bir yurt dışı kitapçığının kaleme alındığını kaydetti.

Genç MÜSİAD'ın 11. Başkanı Muhammed Huzeyfe Güllüoğlu ise derneğin bir okuldan fazlası olduğunu vurgulayarak, "Bizler burada öğrendiklerimiz ve edindiğimiz deneyimlerimizle iş ve sosyal hayatlarımızda çok daha yetkin ve etkin olabildik. Genç MÜSİAD cesarettir, hayallerinde sınır tanımadan program ve projelerin hedeflerini koyup sonrasında nerede ve nasıl olursa olsun ilgili süreci korkusuzca ve el birliğiyle pes etmeden nihayete erdirebilmektir." diye konuştu.

YENİ DÖNEMİN MOTTOSU: SINIRLARINI AŞ

Genç MÜSİAD'ın yeni Başkanı Mağsum Usta da bu dönemde katma değerli iş yapmayı önceliklendiren, Türkiye'de oluşan iş yapma becerilerini ve tecrübelerini uluslararası arenaya çıkaran, iş ahlakı ve çalışkanlığıyla öne çıkan bir gençlik olacaklarını dile getirdi.

Bu dönemin mottosunu "sınırlarını aş" olarak belirlediklerini anlatan Usta, bütün sınırları ticarette, girişimcilikte ve inovasyonda aşacaklarını ifade etti.

GENÇ GİRİŞİMCİLERİ HER ZAMAN DESTEKLİYORUZ

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Genç MÜSİAD'ın sadece gençlik yapılanması değil, bir misyonun, hayalin vücut bulmuş hali olduğunu dile getirerek, "Gurur duyuyoruz çünkü Genç MÜSİAD, MÜSİAD ruhunu, değerlerini ve vizyonunu yarınlara taşıyan köklü altyapımız." değerlendirmesini yaptı.

Her gencin MÜSİAD kültürünü daha yolun başındayken içselleştirdiğini ve ticaretin sadece karla değil, aynı zamanda ahlaklı olarak da yürütülmesi gerektiğini öğrendiğini söyleyen Asmalı, bu bakımdan Genç MÜSİAD'ın adeta bir okul olduğunu kaydetti.

Asmalı, dünyanın sürekli dönüşüm sürecinden geçtiğini belirterek, "Teknoloji, dijitalleşme, yapay zekâ, sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm gibi kavramlar artık sadece gündelik hayatın değil, iş dünyasının da tam merkezinde yer alıyor. Küresel rekabetin her geçen gün daha da keskinleştiği bu dönemde hızlı adapte olabilen, stratejik düşünebilen ve etik değerlerden taviz vermeyen genç girişimcilere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuluyor." şeklinde konuştu.

Genç MÜSİAD'ın yalnızca iş fikri üretmekle kalmayan, aynı zamanda bu fikirleri geleceğin ekonomik ve toplumsal ihtiyaçlarına göre şekillendirebilen gençlerin yetiştiği bir merkez konumunda olduğunu vurgulayan Asmalı, şunları kaydetti:

"Burada, inovasyonun merkezinde duran, sürdürülebilirlik vizyonunu iş yapış biçimlerine yansıtan, yapay zekadan dijital teknolojilere kadar birçok alanda yetkinlik kazanan bir gençlik yetişiyor. Genç MÜSİAD'lı kardeşlerimiz, küresel çapta farklı kültürlerle etkileşim kuruyor, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın dört bir yanında ticaretin, üretimin ve girişimciliğin nabzını tutuyor. Genç MÜSİAD'ımızın çok önemli boşluğu doldurduğunu düşünüyorum. Girişimci ruhu diri tutarak gençlerimizi geleceğe hazırlıyor."

Genç MÜSİAD'ın 16. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Kacır, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) ve Genç MÜSİAD'ın başarılı yolculuğunun daha nice yıllar, aynı istikamette devam edeceğine inandığını ifade etti.

Kacır, 22 yıl önce bugünlerin, Türkiye Yüzyılı'nın temelleri atılmaya başladığında, ülkenin iş gücü ve üretiminin kısıtlı, potansiyeli bastırılmış, her alanda kabuğuna çekilmiş bir halde olduğunu hatırlatarak, "Yanlış politikalar, talihsiz kararlar, siyasi ve ekonomik istikrarsızlıklar adeta Türkiye'nin kaderi haline gelmişti. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlattığımız yürüyüşümüzle ülkemizin tarihine ve talihine yeni bir istikamet verdik." diye konuştu.

MÜSİAD'ın ülkenin son 22 yılda nereden nereye geldiğine en yakın şahitleri olduğuna işaret eden Kacır, "Ülkemizi daha büyük, daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye hedefine taşıdığımız bu yolculukta her daim birbirimizden güç aldık. Kutlu davamıza inanan, yükümüzü paylaşan tüm neferlerimizle bir adım dahi geri atmadan, 22 yıla asırlık kazanımlar sığdırdık." ifadelerini kullandı.

Bakan Kacır'a konuşmasının ardından hediye takdim edildi ve aile fotoğrafı çekildi.

Törenin ardından Genç MÜSİAD yeni yönetim kurulu da açıklandı.

GENÇ MÜSİAD 2025-2027 YÖNETİM KURULU AÇIKLANDI

Genç MÜSİAD'ın 16. Olağan Genel Kurulu'nda yeni yönetim kurulu listesi de açıklandı. 2025-2027 yılları arasında Genç MÜSİAD'da Yönetim Kurulu'nda görev alacak isimler şu şekilde:

Mağsum Usta , İlkay Selçik, Ömer Faruk Albayrak, Remzi Köybaşı, Ömer Faruk Çelik, Emir Nalbantoğlu, Enes Aydın, Ali Kemal Aydınlıoğlu, Onur Çapkan, Kürşat Tatoğlu, Enes Sivritepe, Ebubekir Özcan, Muhammed Zahid Yıldırım, Esma Nur Kamar, Abdulkerim Bülbül, Kübra Tayfur, Ali Osman Özen, Yusuf Çoban, Esad Akbal, Ali Emre Yıldız, Furkan Meral, Mehmet Efe Şimşek, Ali Musab Güllüoğlu, Mehmet Ali Özdoğan, Reşat Cevahir, Bekir Bera Göksu, Salih Fırat Kara, Musa Üstün, Mustafa Turan, Berk Limboz, Alperen Özmen, Erhan Bahçecioğlu, Mahmoud Youssef, Göktuğ Tezsezer, Samet Bayraktar, Fatmanur Alparslan, Mehmet Koyuncu, Samet Canoğlu, Eyüp Kurumahmut, Musab Erkuş, Alperen Gülümser, Eren Demirkaynak, Emre Celal Taş, Ömer Safa Can, Muhammed Acar, Hüseyin Özer, Esranur Paksoy, Göktuğ Sarım