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  • Genç oyuncu Ece İrtem'in ölümüyle ilgili çarpıcı iddia! Avukatından ''maymun'' açıklaması
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Genç oyuncu Ece İrtem'in ölümüyle ilgili çarpıcı iddia! Avukatından ''maymun'' açıklaması

Ece İrtem'in vefatıyla ilgili avukatı Uğur Gökkoyun'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. İrtem'in kolunda tespit edilen 3 adet yara izinin, sanatçının geçmişte çıktığı Tayland gezisinde bir maymun tarafından ısırılmasından kaynaklandığı belirtildi. Uzman görüşlerine dayanarak maymun ısırığının sepsis gibi ölümcül sonuçlar doğurabileceğine dikkat çeken avukat Gökkoyun, savcılığa başvuru yaparak otopsi sürecinde bu durumun özellikle değerlendirilmesini talep ettiklerini duyurdu.

IHA19 Haziran 2026 Cuma 14:56 - Güncelleme:
Genç oyuncu Ece İrtem'in ölümüyle ilgili çarpıcı iddia! Avukatından ''maymun'' açıklaması
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Genç yaşta hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in avukatı Uğur Gökkoyun, yazılı bir açıklama yaptı.

Uğur Gökkoyun yaptığı açıklamada, "15 Haziran 2026 tarihinde evinde vefat eden müvekkilim Ece İrtem'in sol kolunda 3 adet nedbenin tespiti üzerine aile bireyleriyle konuşulduğunda, Tayland gezisi esnasında bir maymun tarafından ısırıldığını ifade etmişlerdir.

Bu konuda uzman kişilerle yapılan görüşmede, maymun ısırığının sepsis dahil ölümcül neticelerinin olabileceği öğrenilmiştir.

Bugün savcılığa dilekçe verilerek, otopside bu hususun da değerlendirilmesi talep edilmiştir" dedi.

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