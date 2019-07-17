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Genç sporcu, ameliyattan 2 gün sonra hayatını kaybetti

İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir özel hastanede tüp mide ameliyatı olan ve taburcu olmasından 2 gün sonra yeniden rahatsızlanınca enfeksiyon kaptığı belirlenip, ikinci bir ameliyat geçiren amatör kick boks sporcusu Furkan Onay (17), bir haftadır bulunduğu yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdi. Genç sporcunun cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Kütahya'ya gönderildi.

  • DHA
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Torbalı'daki özel bir lisede Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Bölümü 11'inci sınıf öğrencisi Furkan Onay, aşırı kilolarından kurtulmak için geçen 27 Haziran'da ilçedeki bir özel hastaneye başvurdu.
 
150 kilo olan Onay, burada tüp mide ameliyatı oldu. Aynı zamanda amatör kick boks sporcusu olan Onay, ameliyatın ardından geçen 7 Temmuz'da taburcu edildi. Katıldığı Türkiye Kick boks Federasyonu tarafından çeşitli tarihlerde düzenlenen özel günler nedeniyle düzenlenen Ege Bölge Şampiyonaları'nda 'gençler' ve 'yıldızlar' kategorilerinde son 5 yılda üst üste ağır siklette şamiyonlukları bulunan Onay, taburcu edilmesinden 2 gün sonra evde aniden rahatsızlandı.
 
Tekrar aynı özel hastaneye götürülen Onay'ın enfeksiyon kaptığı belirlendi. Bir operasyon daha geçirip, yoğun bakıma alınan Onay, bugün sabaha karşı doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
 
Onay'ın ölümü, ailesi, yakınları ve sporcu arkadaşlarını yasa boğdu. Onay'ın yakınları tarafından hastane morgundan alınan cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Kütahya'ya götürüldü.

Genç kız halk otobüsünde ölüme böyle gitti

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