Genç sporcular ÖNCÜ spor iftarında buluştu

Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonalarında derece yapan genç sporcular Öncü Spor Geleneksel İftarında bir araya geldi. Oruçların açıldığı ve duaların edildiği akşamda, dereceli sporculara ödülleri takdim edildi.

Öncü Spor Geleneksel iftarı sporcular, aileleri, gençler ve gönüllülerin katılımıyla Ataköy Uluslararası Gençlik Merkezi'nde yapıldı. Spor Kulübü'nün lisanslı sporcularının da katıldığı programda çeşitli branşlarda dereceye giren gençler, büyüklerinin elinden ödüllerini aldı.

"DURUŞU VE İSTİKAMETİ OLAN SPORCULAR YETİŞTİRİYORUZ"

İftar programında gençlere hitaben bir selamlama konuşması yapan ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, Türkiye'de ve dünyada sporun ne kadar etkin ve öncü bir rol oynadığına dikkat çekerek, "Bizler de ne kadar ahlak ve erdemli, iyi sporcular olursak kötülükler ortadan kalkacaktır" dedi. Kendilerinin hem dünyayı hem de ukbayı kuşatan çift kanatlı sporcular yetiştirmeye çalıştıklarını kaydeden Ceylan, "Devre arasında seccadesini serip namaz kılacak, hayatı ve çizgisi, duruşu ve istikameti Müslümanca olan dünyaya iyiyi ve hakkı yayacak sporculara ihtiyacımız var. Sizin tek başına başarılı sporcular olmanız yetmeyecek, bunun yanında ahlaklı sporcular olmanız lazım. İyiyi, doğruyu ve hakkı savunan sporcular olmanız lazım. Öncü Spor Kulübümüz de bu çerçevede birçok kulüpten ayrılıyor" diye konuştu.

"HER İLDEN GENCİN BULUŞTUĞU BİR PLATFORM OLACAK"

Öncü Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Kara da 10 farklı branşta spor faaliyetleri yürüttüklerini belirterek, İstanbul'da başlayan ve diğer illerde devam eden İmam Hatip Spor Oyunlarının toplam 17 branşta Türkiye'nin dört bir yanına yayıldığını söyledi. Hedeflerinin İmam Hatip Spor Oyunlarını her ilde gerçekleştirilen ve her okuldan gençlerin sporla buluştuğu güçlü bir spor organizasyonuna çevirmek olduğunu kaydeden Kara sözlerini şöyle sürdürdü: Türkiye genelinde 39 Spor İmam Hatip Lisemiz ve 3 Spor İmam Hatip Ortaokulumuz ile pek çok çalışma gerçekleştiriyoruz. Bu okullarımız arasında Spor İmam Hatip Liseleri Yarışıyor programımızı düzenliyoruz. Öncü Spor Okulumda, Öncü Çocuk Etkinliklerimiz, Besyo Hazırlık Kurslarımız ile binlerce gencimize ulaşıyoruz. Gençlerimize ulaşmaya, onların hayatına dokunmaya ve sporun birleştirici gücünü büyütmeye devam edeceğiz.

"AHLAKLI VE ERDEMLİ GENÇLİK YETİŞTİRMEKTE ÖNCÜ"

Gençlik ve Spor İl Müdür Yardımcısı Eşref Gürsül yaptığı konuşmada sporcu gençlerle bir iftar programında buluşmanın çok önemli olduğunu belirterek, "Sizlerin bu çalışmaların içerisinde yer almanıza vesile olan kulüplerimize çok teşekkür ediyorum" dedi. AK Parti İstanbul Spor Komisyonu Başkanı Murat Beytekin de Öncü Spor Kulübü'nün hem sportif anlamda hem de ahlaklı ve erdemli gençlik yetiştirme noktasında büyük bir görevi ifa ettiğini söyledi. Kulübe çalışmalarından dolayı teşekkür eden Beytekin, "Bizler de tüm kulüplerimize bu anlamda destek vermeye gayret ediyoruz. İstanbul'da sporun yaygınlaştırılması, gençlerimize ulaşması için çalışmalar yapıyoruz, projeler üretiyoruz" diye konuştu.

GENÇ SPORCULARA ÖDÜL VERİLDİ

Açılış ve protokol konuşmalarının ardından derece alan gençlere ödülleri takdim edildi. Program tüm sporcuların ve misafirlerin yer aldığı hatıra fotoğrafının çekilmesiyle son buldu. Geceye katılarak ödül alan sporcular arasında şu isimler bulunuyor: Judo Liselerarası Okul Sporları Türkiye Üçüncüsü Abdulkadir Yılmaz, Taekwondo İstanbul İl Seçmeleri Üçüncüsü Yuşa Yunus Sezer, Atletizm Gülle Atma Disk Atma U18 İstanbul Şampiyonu Yunus Emre Çayır, Karate Türkiye Şampiyonu Bayram Efe Onar, Karate Türkiye Şampiyonu ve Balkan İkincisi Diyar Hasoğlu, Karate Türkiye Birincisi Mustafa İslam Ograglı, Karate Türkiye Birincisi Kaan Aslan.