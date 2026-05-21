İSTANBUL 21°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mayıs 2026 Perşembe / 5 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,6212
  • EURO
    53,1955
  • ALTIN
    6646.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Genç yaşta vefat etmişti! 27 yaşındaki komutanın son sözleri yürek dağladı
Güncel

Genç yaşta vefat etmişti! 27 yaşındaki komutanın son sözleri yürek dağladı

Bolu'da geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizi sonucu 27 yaşında hayatını kaybeden Jandarma Üsteğmen Oğuzhan Varol'un, üniversite öğrencilerine destek olmak amacıyla devreleriyle birlikte burs dayanışması başlattığı mesajları ortaya çıktı.

IHA21 Mayıs 2026 Perşembe 11:45 - Güncelleme:
Genç yaşta vefat etmişti! 27 yaşındaki komutanın son sözleri yürek dağladı
ABONE OL

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde karakol komutanı olarak görev yapan 27 yaşındaki Oğuzhan Varol geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Oğuzhan Varol, Bolu İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen uğurlama törenin ardından memleketi Konya'nın Beyşehir ilçesinde defnedildi.

YÜREK BURKAN MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

Genç üsteğmenin vefatının ardından geride bıraktığı anlamlı bir dayanışma hikayesi ortaya çıktı. Üsteğmen Oğuzhan Varol'un, 21 Ocak 2025 tarihinde devresiyle yaptığı WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı.

"ÖĞRENCİLERE BURS VERELİM"

Üsteğmen Varol'un meslektaşına çağrıda bulunarak, "Öğrencilere burs verelim" dediği görüldü. Mesajlarda, başka devrelerini de organize ettiği anlaşılan üsteğmenin, tıp ve hukuk fakültesi öğrencilerine ulaştığı ve burs vermek için daha fazla ihtiyaç sahibi öğrenci arayışında olduğu görüldü. Üniversite öğrencilerine destek olmak için adeta seferber olan genç subayın geride bıraktığı bu son mesajlar, okuyanların yüreğini dağladı.

  • Üniversite Öğrencileri
  • komutan
  • asker

ÖNERİLEN VİDEO

''Kızıma küfür etti'' deyip öldüresiye dövdü: Dehşet anları kameraya yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.