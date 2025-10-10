Genç Yeryüzü Doktorları Toplulukları, 20 bini aşkın gönüllü gençle toplum yararına projeler üretiyor

Yaklaşık 15 yıldır Yeryüzü Doktorları Derneği'nin gençlik yapılanması olarak faaliyet sürdüren Genç Yeryüzü Doktorları toplulukları, sağlık ihtisas alanları başta olmak üzere üniversitelerin çeşitli bölümlerinde öğrenim görmekte olan gençlerin katılımıyla bugün büyük bir gönüllü ağına sahip şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Gençlerin çok yönlü gelişimini sağlamak, sivil toplum alanında farkındalık yaratmak, mesleki ve kişisel gelişimlerini hızlandırmak, bu sayede toplumsal fayda yaratmak amacıyla kurulan ve her yıl sayısız projelere imza atan Genç Yeryüzü Doktorları, 2024-2025 akademik yılı içinde 600'den fazla faaliyet gerçekleştirerek yoğun bir çalışma sezonu geçirdi.

33 İLDE 56 TOPLULUK İKONİK PROJELER GERÇEKLEŞTİRDİ

Bugün 33 ilde 56 topluluktan oluşan Genç Yeryüzü Doktorları, yıllar içinde sembol haline gelen birçok proje hayata geçirdi. Toplulukların bu sene gerçekleştirdiği faaliyetlerde; sağlık alanında toplumda bilinç oluşturmayı amaçladıkları "Sağlık Sokağı", köy ve kırsal kesimlerdeki okullara yapılan ziyaretler ve küçük yaşta temel sağlığı aşılayıcı sunumların gerçekleştirildiği "Yeryüzüne Dokun" projeleri öğrencilerin en ikonik ve geniş katılım sağladığı projeler arasında yer aldı. "Kalbimin Sesi" projesiyle huzurevleri, sevgi evleri ve rehabilitasyon merkezlerini ziyaret eden öğrenciler bu sayede gönüllülük ruhunu da pekiştirdi. Ayrıca hastanelerde gerçekleştirilen "İyi Olacak Çocukların Ayağına Gidiyoruz" projesi ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda yapılan özel ziyaretler gençlerin duyar seviyesini yukarı taşıyan örneklerden oldu.

Özellikle toplumsal hafızaya yer edinen durumlarda insiyatif alarak çaba gösteren üniversite toplulukları, Gazze'de geçmişten bugüne yaşananlar için akademik ve saha alanında çalışmalar yaparak tarihe not düştüler. Sempozyumdan konferanslara, sergilerden kermeslere kadar birçok alanda faaliyet yapan gençler, hem uluslararası farkındalık hem de insani yardım perspektifinin güçlenmesine katkıda bulundu. Ayrıca bu sene ülkemizde çıkan ve ekim ayının ortasına kadar devam etmesi beklenen orman yangını tehlikesine karşı, "Çöpü Değil, Yangını Temizliyoruz" etkinliği gerçekleştiren öğrenciler yangınlara karşı farkındalık oluşturdu. Yangına sebep olabilecek yanıcı atıkları ormanlardan temizleyen gönüllüler, çarpıcı bir çalışmayla yangınlara dikkat çekti.

GENÇLİĞİN MOTİVASYONU YERYÜZÜ DOKTORU OLMAK

Genç Yeryüzü Doktorları, üniversiteden başlayıp mezuniyete kadar giden süreçte Yeryüzü Doktorları'nın mentorluğuyla hem mesleki hem saha pratiği kazanmayı amaçlıyor. Bu doğrultuda gönüllü öğrenciler mezun oldukları bölüm sonrası derneğin gittiği sahalarda çalışmalara aktif olarak katılıyor. Topluluk faaliyetleri ve gönüllülük esasıyla gerçekleştirilen projelergençlerin gelecekte Yeryüzü Doktoru olma yolundaki hayallerine ulaşması için motivasyon kaynağı oluyor.

2025-2026 DÖNEMİNDE DE YENİ PROJELER YOLDA

Örnek projelerle üniversitelerin fark yaratan kulüpleri arasında yer alan Genç Yeryüzü Doktorları Toplulukları bu yıl da çalışmaya devam edecek. Öğrenciler 2025-2026 yılı faaliyetlerini değerlendirdikleri ve birbirleriyle fikir alışverişinde bulundukları geleneksel Genç Yeryüzü Doktorları Yönetim Kampı'nda buluşacak. Burada 4 gün boyunca doktorlar, akademisyenler, basın temsilcileri, özel sektör yöneticileri ile bir araya gelerek mesleğe ve hayata dair tecrübe kazanımı sağlayacak. Çeşitli atölye çalışmaları ve liderlik eğitimi sayesinde yeni projelerin filizleri de atılmış olacak. Bünyesine her dönem yeni gönüllüler katan topluluklar, bu dönemde de sosyal sorumluluk projeleriyle hep birlikte dayanışma bilincini deneyimlemiş olacak.