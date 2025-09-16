Genç Yeryüzü Doktorları'ndan anlamlı çağrı

Her yıl yaz aylarında yüzlerce hektarlık orman yangınlarla yok olurken, yangınların büyük çoğunluğu insan kaynaklı nedenlerden çıkıyor. İklim değişikliğinin ekosistemde yarattığı değişim, yıldırım ve şimşek gibi doğal afetler, sebebi bilinmeyen nedenler bir yana kasıt ve ihmal-kaza nedeniyle çıkan yangınlar toplam yangınların %60'ını oluşturuyor. Ülkemizde 2020-2024 yılları arasında çeşitli nedenlerle çıkmış 2 bin 946 orman yangını istatistiklere geçmişken 2025 yılında bu sayı 3 bini geçmiş duruma geldi. Resmi makamların 27 uçak, 105 helikopter, 6 bin kara aracı, 25 bin personelle müdahale etmeye çalıştığı orman yangınları maalesef ciddi bir eforla kontrol edilmeye çalışılıyor. Ekim ayının ortasına kadar devam etmesi beklenen yangın tehlikesine karşı harekete geçen Genç Yeryüzü Doktorları, "Çöpü Değil, Yangını Temizliyoruz" etkinliğiyle farkındalık oluşturdu. Yangına sebep olabilecek cam, plastik ve yanıcı atıkları temizleyen gönüllüler, küçük bir adımın büyük bir felaketi önleyebileceğine dikkat çekti.

İSTANBUL, ANKARA VE ISPARTA'DA DOĞA İÇİN BİR ARAYA GELDİLER

Etkinlik kapsamında İstanbul Belgrad Ormanında toplanan Medipol, Marmara, Sağlık Bilimleri, Üsküdar ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitelerinin Genç Yeryüzü Doktorları Topluluklarından oluşan 14 genç, yoğun yağışa rağmen iki farklı bölgede 50 çöp poşeti atık topladı.

Ankara Yıldırım Beyazıt ve Hacettepe Üniversitelerinin Genç YYD gönüllülerinin katılımıyla Eymir Gölü çevresinde, Isparta'da ise Süleyman Demirel Üniversitesi Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu katılımıyla şehrin farklı bölgelerindeki ormanlık ve yeşil alanlarda temizlik çalışmasını gerçekleştirildi. Gençlerin gönüllülük esasına dayalı çabaları, ormanların korunması adına güçlü bir örnek oluşturdu.

TÜRKİYE GENELİNDE KATILIM ÇAĞRISI

Milli Eğitim Bakanlığı ilk ve orta dereceli okulların açıldığı ilk haftada "Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak" temasıyla yeşil bilinci öğrencilere küçük yaşta aşılarken Genç Yeryüzü Doktorları da üniversitelerin akademik yılının başladığı dönemde yalnızca bulundukları illerde değil, ülke genelinde bireysel ya da küçük gruplar halinde Ekim ayına kadar çıkma tehlikesinin devam ettiği orman yangınlarına sebep olabilecek atıkları toplamak için tüm topluma çağrıda bulundu. "Çöpü Değil, Yangını Temizliyoruz" hareketi, sosyal medyada #ÇöpüDeğilYangınıTemizliyoruz etiketiyle destek buldu. Gençlerin bu çağrısını doğaseverler de destekleyerek hem ormanları korumak hem de çevre bilinci oluşturmak için paylaşımlar yaptı.

Küçük bir cam parçasının koca bir ormanı yok edebileceği bilinciyle hareket eden genç gönüllüler çevre temizliğinin yanı sıra gelecek nesillere daha yeşil ve yaşanabilir bir dünya bırakma sorumluluğunu hatırlattı. Yıl boyunca orman yangınlarının insan eliyle çıkmasının engellenmesi için çalışmalar yapmayı da hedefleyen geleceğin sağlık çalışanlarından oluşan Genç YYD toplulukları, ekosistemin korunması için her türlü resmi makamların bilgilendirici ve eğitici programlarını da takip edip gönüllü bireyler olma yolunda kararlılıkla ilerleyeceklerini ifade ettiler.