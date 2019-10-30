Gencer Zengin bulundu mu? Müge Anlı Gencer Zengin olayında son durum ne? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. 12 Eylül gününden bu yana kayıp olan Gencer Zengin'in eşi Şahsenem Zengin, kocasının kendisini en yakın arkadaşıyla aldattığını iddia etti. Şahsanem Zengin'in eşi Gencer Zengin'in motosikleti bulundu. Müge Anlı Gencer Zengin olayına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

GENCER ZENGİN BULUNDU MU?

Gencer Zengin 49 gün sonra ölü olarak bulundu. 43 yaşındaki Gencer Zengin 40 gün önce kaybolmuştu. Şahsanem Zengin'in eşi Gencer Zengin'in motosikleti bulundu. Zengin'in motosikleti incelenmek üzere götürüldü. Zengin'in motosikletinin ardından cesedide bulundu.

MÜGE ANLI GENCER ZENGİN OLAYI NEDİR?

Tokat Almus'a bağlı Gölgeli'de yaşayan Şahsanem Zengin kocası Gencer Zengin 12 Eylül tarihinden itibaren kayıp.

Şahsanem Zengin, en yakın arkadaşının kocası Gencer Zengin'le birlikte olduğuna dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Aldatılan kadın yaşadığı şoku atlatmaya çalışırken ağlayarak Müge Anlı'dan kocasının bulunmasını istedi.

Zengin sözlerinin devamında ise, 2 ay öncesinde hiçbir şey olmadığını ancak dağda çalışmaya gittiklerinde bu olayın başladığını belirtti.

Şahsenem Zengin kocasını bulmak için Müge Anlı'ya geldi. Kocasını aradığını söylerken Zengin, gözyaşlarına boğuldu.