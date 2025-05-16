İSTANBUL 21°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mayıs 2025 Cuma / 19 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,8622
  • EURO
    43,335
  • ALTIN
    3983.79
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • GENÇFEST'te CHP'ye “bant” göndermesi: Filtreye gerek yok biz hep netiz
Güncel

GENÇFEST'te CHP'ye “bant” göndermesi: Filtreye gerek yok biz hep netiz

Tiran'daki Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nden dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytinburnu'ndaki İstanbul GENÇFEST programında gençlerle buluştu. Salonda büyük coşku yaşanırken, gençlerin taşıdığı dövizler sosyal medyada gündem oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması esnasında 'Banta, filtreye gerek yok. Biz hep netiz' dövizi kameralara yansıdı.

16 Mayıs 2025 Cuma 19:54 - Güncelleme:
GENÇFEST'te CHP'ye “bant” göndermesi: Filtreye gerek yok biz hep netiz
ABONE OL

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi Genel Oturumu'na katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yurda döner dönmez, Zeytinburnu'nda bulunan İstanbul Basketbol Gelişim Merkezi'nde GENÇFEST programına katıldı.

COŞKULU KARŞILAMA

Salona girdiği anda büyük bir coşkuyla karşılanan Erdoğan'ın konuşma yapmak için kürsüye çıktığı sırada gençlerin ellerindeki dövizler dikkatlerden kaçmadı.

"BİZ HEP NETİZ"

Bir vatandaş, "Gençliği sokağa değil kalkınmaya çağıran lidere selam olsun" dövizi taşırken, bir başkasının ise İBB soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun bir oteldeyken kameraların bantlanması olayına atıfta bulunarak "Banta, filtreye gerek yok. Biz hep netiz" dövizi taşıdığı görüldü.

ÖNERİLEN VİDEO

Samsun'da dehşet anları: Ablasını kaçıran genci göğsünden vurdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.