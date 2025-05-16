GENÇFEST'te CHP'ye “bant” göndermesi: Filtreye gerek yok biz hep netiz

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi Genel Oturumu'na katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yurda döner dönmez, Zeytinburnu'nda bulunan İstanbul Basketbol Gelişim Merkezi'nde GENÇFEST programına katıldı.

COŞKULU KARŞILAMA

Salona girdiği anda büyük bir coşkuyla karşılanan Erdoğan'ın konuşma yapmak için kürsüye çıktığı sırada gençlerin ellerindeki dövizler dikkatlerden kaçmadı.

"BİZ HEP NETİZ"

Bir vatandaş, "Gençliği sokağa değil kalkınmaya çağıran lidere selam olsun" dövizi taşırken, bir başkasının ise İBB soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun bir oteldeyken kameraların bantlanması olayına atıfta bulunarak "Banta, filtreye gerek yok. Biz hep netiz" dövizi taşıdığı görüldü.