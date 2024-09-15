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Gençler, İnsan Hakları Eğitim Kampı'nda hem öğrenip hem eğleniyorlar

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından düzenlenen İnsan Hakları Eğitim Kampı, Kocaeli Diriliş Kampı Tesisleri'nde gerçekleştiriyor. Eğitim oturumlarıyla insan hakları konusunda derinlemesine bilgi edinen gençler, sosyal ve kültürel aktivitelerle de eğlenceli zamanlar geçiriyorlar.

15 Eylül 2024 Pazar 21:09 - Güncelleme:
Gençler, İnsan Hakları Eğitim Kampı'nda hem öğrenip hem eğleniyorlar
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Kampta, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İnsan Hakları Başkanı Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın programın açılış konuşmasını gerçekleştirip kamp boyunca gençlerle spor etkinlikleri ve eğitim seminerlerinde bir araya geldi.

Üçer günlük periyotlarla düzenlenen program, 900 civarında 18-30 yaş arasındaki katılımcıya çeşitli eğitimlerin yanı sıra sosyal ve kültürel aktiviteler de sunuyor.

Bakanlar ve AK Parti Genel Başkan Yardımcılarının katılımıyla gerçekleşen oturumlarda gençler, başta insan hakları olmak üzere çeşitli konularda farklı perspektifler edinme fırsatı buldu.

Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, AR-GE Başkanı Mustafa Şen; Eski Kültür ve Turizm Bakanı, Genel Merkez MKYK üyesi Mahir Ünal ve Genel Merkez İnsan Hakları Başkan Yardımcıları kamp programına iştirak ederek gençlerle buluştu.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan da kampa katılarak gençlerle tecrübe paylaşımında bulunup sohbet etti.

EĞİTİM OTURUMLARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kampın ana unsurlarından biri, insan hakları konusunda derinlemesine bilgi edinmeyi sağlayan eğitim oturumları oldu. Bu kapsamda gençlere yönelik siyaset, sosyoloji, iletişim ve uluslararası ilişkiler alanlarında 18 uzman konuğun akademik sunumlarıyla seminerler verildi. Uzman konuşmacıların katılımıyla düzenlenen bu oturumlarda; insan hakları kavramı, Türkiye'nin AK Partili yıllardaki demokratik kazanım ve dönüşümleri, Filistin'in yaşadığı zulüm, Avrupa'da yabancı düşmanlığı, uluslararası düzenin evrimi ve güncel meseleler ele alındı.

  • AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı
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