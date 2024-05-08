Gençler Türkiye Yüzyılını konuştular

Program Şanlıurfa Borsa İstanbul Kız Anadolu Lisesi müdür Serap Dağtekin'in yaptığı açış konuşması ile başladı. Moderatörlüğünü Star Gazetesi yazarı Av. Cüneyd Altıparmak'ın yaptığı sempozyuma geçildi.

"Geçmişten Bugüne Değerlerimiz ve Değerler Eğitimimiz" başlığı ile sunum yapan Dilara Çiftçi, değerler eğitimi bağlamında bir ufuk açıcı bir sunum yaptı. Sunumunda Orhun Abidelerinden, Dede Korkut'a; Cumhuriyet döneminin ilk yıllarından günümüze kadar bu konudaki temel düsturlara değindi. "Türkiye Yüzyılının Başında Cumhuriyetimizin Kültür, Sanat ve Sporuna Panoramik Bir Bakış" başlığı ile değerlendirme yapan Saadet Koyuncu ise son dönemki sinema ve spor başta olmak üzere elde edilen başarıların arka planına değindi.

"İkinci Yüzyılına Girerken Cumhuriyetimizin Bilim ve Teknolojide Yakaladığı İvme" başlığında konuşan Zehra Nuran Ayan İHA, otomobil, uçak ve benzeri alanlardaki gelişmelerin kodlarını değerlendirdi ve Esragül Taze ise yaptığı sunumda Cumhuriyet dönemindeki eğitim meselesine dair bir çerçeve sundu. Katılımcılar ile yapılan değerlendirme ve fikir alışverişi ile program sona erdi.