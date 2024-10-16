Gençlerden 81 ilde orman temizliği

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde 20 Ekim Pazar günü saat 11.00'de Türkiye genelinde geniş katılımlı bir orman temizliği yapılacak. Üniversite öğrenci toplulukları, sivil toplum kuruluşları, belediyeler, özel sektör temsilcileri ve diğer kamu kurumları da etkinliğe destek verecek. 81 ilde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen etkinlikte, gençlerin ve gönüllülerin öncülüğünde, doğaya zarar veren atıklar toplanacak, uygun şekilde ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırılacak. Bu kapsamda, atıkların sağlıklı bir şekilde geri dönüşüm süreçlerine dahil edilmesi için çeşitli paydaşlarla iş birliği yapılacak.

Etkinlik, gençlerin çevre bilincini güçlendirmenin yanı sıra, sürdürülebilir çevre anlayışını daha geniş kitlelere yaymayı hedefliyor. Ormanların korunması, temiz tutulması ve doğaya zarar veren atıkların bertaraf edilmesiyle, hem ekosisteme destek olunacak hem de gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakılması için önemli bir adım atılacak.