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Gençlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı hediye! Babalar Günü'nde özel tablo sürprizi

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfının (TÜRGEV) 30. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programın çıkışında bekleyen gençler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Babalar Günü'nü tebrik etti.

AA21 Haziran 2026 Pazar 11:21 - Güncelleme:
Gençlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı hediye! Babalar Günü'nde özel tablo sürprizi
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AK Parti İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan programın ardından AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a alanda bekleyen gençleri işaret etti.

Özdemir, gençlerin Babalar Günü dolayısıyla kendisini tebrik etmek istediklerini Erdoğan'a iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun üzerine gençlerin yanına geçerek onlarla görüştü.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve eşi Nihal Özdemir, Babalar Günü'nü kutladıkları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hazırlanan özel tabloyu takdim etti.

AK Parti İstanbul Gençlik Kollarınca hazırlanan tabloda, "İyi ki Erdoğan var" ve "Bugün milyonlarca genç, o geceler için teşekkür ediyor" ifadeleri yer aldı.

Tabloda, Erdoğan'ın verdiği bir röportajda, yoğun siyasi çalışmalar nedeniyle çocuklarıyla yeterince vakit geçiremediği dönemleri anlatırken aktardığı kızı Esra Erdoğan Albayrak'ın kapısına bıraktığı notta yazdığı "Baba bir geceni de bize ayır" ifadesine de yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, duygusal anların yaşandığı buluşmada gençlerle sohbet ederek, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Buluşmada AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş ve AK Parti İstanbul Gençlik Kolları İl Başkanı Nevzat Yüce de yer aldı.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Gençler
  • Babalar Günü hediyeleri

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