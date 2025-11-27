Gençlere Umre Fırsatı: 4. İlahiyat Yıldızları Kitap Okuma Yarışması Başvuruları Başladı

Bu yıl yarışma, namaz ibadetinin anlam ve değerini anlatan "Namaz: Mi'raçla Gelen Davet" adlı kitabı merkeze alıyor. 18–35 yaş aralığındaki herkesin katılımına açık olan yarışma, çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

BAŞVURULAR 15 OCAK 2026'YA KADAR DEVAM EDİYOR

Türkiye genelinde yoğun ilgi gören yarışmanın başvuruları www.ilahiyatyildizlariodulleri.com adresi üzerinden alınıyor. Başvuru süreci 15 Ocak 2026 tarihinde sona erecek. 80 soruluk çoktan seçmeli sınav ise 1 Şubat 2026 tarihinde online olarak yapılacak.

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ: ÜÇ KİŞİLİK UMRE

Bu yıl dereceye girenleri önemli ödüller bekliyor.

Birinciye üç kişilik umre,

İkinciye iki kişilik umre,

Üçüncüye bir kişilik umre,

Diğer derece sahiplerine ise akıllı saat, tablet, scooter ve kitap setlerinden oluşan çeşitli ödüller verilecek.

KATILIM ŞARTLARI DUYURULDU

Yarışmaya katılmak için herhangi bir bölüm veya okul şartı aranmazken, gençlerin yalnızca belirtilen yaş aralığında olması ve internet üzerinden başvurusunu tamamlaması yeterli.

BÜYÜK İLGİ BEKLENİYOR

Daha önceki yıllarda on binlerce gencin katıldığı yarışmanın bu yıl da geniş bir kitleye ulaşması bekleniyor. Organizasyon, gençleri hem okumaya yönlendirmeyi hem de manevi bir atmosferle buluşturmayı hedefliyor.