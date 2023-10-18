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Gençleri istihdama kazandıracak! İŞKUR ''Yol Arkadaşım'' tırı Samsun'a geldi

Ankara'dan, gençlerin istihdama kazandırılması hedefiyle yola çıkan 'Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Yol Arkadaşım' tırı, Samsun'a geldi.

AA18 Ekim 2023 Çarşamba 12:05 - Güncelleme:
Gençleri istihdama kazandıracak! İŞKUR ''Yol Arkadaşım'' tırı Samsun'a geldi
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İŞKUR Genel Müdürlüğü ile Avrupa Birliğinin (AB) ortak finansmanıyla, "Ne İstihdamda Ne Eğitimde Olan Gençler İçin İşgücü Piyasası Destek Programı" kapsamında hayata geçirilen kampanya tırı, Samsun'a ulaştı.

Tırda, İŞKUR hizmetlerine ilişkin farkındalığın artırılması ve 15-29 yaşındaki gençlerin kurum hizmetleri hakkında bilgilendirilerek kayıtlarının yapılması amacıyla faaliyet yürütülecek.

Tırı ziyaret eden Vali Yardımcısı Kemal Yıldız, tırda gün boyu, kariyer yolculuklarında gençlere yol gösterecek mesleki eğilim ve beceri testleri gibi etkinlikler yapılacağını kaydetti.

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