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  • Gençleri zehirleyeceklerdi: Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda kilolarca skunk ele geçirildi
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Gençleri zehirleyeceklerdi: Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda kilolarca skunk ele geçirildi

Aydın'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucunda, yaklaşık 13 kilogram skunk ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan iki kişiden biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA19 Ekim 2024 Cumartesi 09:28 - Güncelleme:
Gençleri zehirleyeceklerdi: Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda kilolarca skunk ele geçirildi
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Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçeye yüklü miktarda uyuşturucu madde geleceği bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli iki otomobile teknik ve fizik takip başlattı. Yapılan çalışmalar sonrasında, ilçe girişinde durdurulan otomobillerde arama yapıldı. Polis ekipleri, bir otomobilin bagaj kısmına gizlenmiş 12 kilo 935 gram skunk ele geçirilirken, araçlarda bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, daha sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğer ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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