İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ocak 2026 Salı / 18 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0454
  • EURO
    50,3676
  • ALTIN
    6196.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Gençlerin bilgi, beceri ve enerjisine vurgu! İletişim Başkanı Duran: Geleceğin güçlü Türkiye'sini inşa etme iradesine ayna tutmakta
Güncel

Gençlerin bilgi, beceri ve enerjisine vurgu! İletişim Başkanı Duran: Geleceğin güçlü Türkiye'sini inşa etme iradesine ayna tutmakta

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Genç İstihdam Hamlesi: Güç Tanıtım Programı'nda Türkiye'nin kalkınma vizyonunun merkezine gençleri koyan güçlü mesajlar verdiğini belirtti.

AA6 Ocak 2026 Salı 17:32 - Güncelleme:
Gençlerin bilgi, beceri ve enerjisine vurgu! İletişim Başkanı Duran: Geleceğin güçlü Türkiye'sini inşa etme iradesine ayna tutmakta
ABONE OL

Duran, NSosyal hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı "Genç İstihdam Hamlesi-Güç Tanıtım Programı"nın ardından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, programda yaptığı konuşmada Türkiye'nin kalkınma vizyonunun merkezine gençleri koyan güçlü mesajlar verdiğini belirten Duran, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin üretim, istihdam, yatırım ve ihracat ekseninde büyüyen ekonomisini gençlerin dinamizmiyle taçlandıracak bu vizyon, 'emek, adalet ve fırsat eşitliği' ilkeleri üzerine inşa edilmektedir. Gençlerin potansiyelini ülkemizin üretim ve kalkınma sürecine dahil etmeyi hedefleyen bu stratejik yaklaşım, sadece bugünün ihtiyaçlarına değil, geleceğin güçlü Türkiye'sini inşa etme iradesine de ayna tutmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, gençlerimizin bilgi, beceri ve enerjisinin ülkemizin büyüme hamlesinin en önemli unsurlarından biri haline getirilmesi amaçlanmaktadır."

Duran, paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programdaki açıklamalarına da yer verdi.

  • iletişim başkanı
  • burhanettin duran
  • gençler

ÖNERİLEN VİDEO

Kontrolden çıkan tır eve daldı: Kaza anı anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.