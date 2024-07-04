Olay akşam saatlerinde Yakutiye ilçesinde yaşandı. 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarda havalimanı yolu üzerindeki Mehmet Sekmen Bulvarı'nda direğe bir şahsın bağlanıp darp edildiği söylendi. Kısa sürede adrese giden polis ve sağlık ekipleri bir grup gencin şaka maksatlı doğum günü olan arkadaşlarını direğe bağlayıp kutlama yaptıklarını mahalle sakinlerinin olayı gerçek sanarak ihbarda bulunduğunu öğrendi.

Duruma öfkelenen bir polis memuru, 'Gençler, bu nedir? Siz kafayı mı yediniz? Bu tarz şeyler hoş karşılanmaz. Vatandaş böyle bilmez. Biz önemli bir konu varmış gibi geliyoruz şuraya bak ya. Ambulans burada, biz buradayız" diye çıkıştı.

Yaptıklarının doğru olmadığını geç de olsa anlayan gençler ekiplerden özür diledi. Polis ve sağlık ekipleri haber merkezine konunun yanlış anlaşıldığını ve doğum günü kutlamasından ibaret olduğunu anons ederek bölgeden ayrıldı. Gençlerde geldikleri araçlarına binerek gittiler.