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Gençlerin doğum günü şakası polisi öfkelendirdi: Siz kafayı mı yediniz?

Erzurum'da bir grup genç, doğum gününde arkadaşlarını direğe bağlayıp darp etti ve başından aşağı un döküp, yumurta kırdı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, gençlere tepki gösteren bir polis memuru 'Biz önemli bir konu varmış gibi geliyoruz şuraya bak ya ambulans burada, biz buradayız' dedi.

DHA4 Temmuz 2024 Perşembe 16:36 - Güncelleme:
Gençlerin doğum günü şakası polisi öfkelendirdi: Siz kafayı mı yediniz?
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Olay akşam saatlerinde Yakutiye ilçesinde yaşandı. 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarda havalimanı yolu üzerindeki Mehmet Sekmen Bulvarı'nda direğe bir şahsın bağlanıp darp edildiği söylendi. Kısa sürede adrese giden polis ve sağlık ekipleri bir grup gencin şaka maksatlı doğum günü olan arkadaşlarını direğe bağlayıp kutlama yaptıklarını mahalle sakinlerinin olayı gerçek sanarak ihbarda bulunduğunu öğrendi.

POLİS MEMURU ÖFKELENDİ

Duruma öfkelenen bir polis memuru, 'Gençler, bu nedir? Siz kafayı mı yediniz? Bu tarz şeyler hoş karşılanmaz. Vatandaş böyle bilmez. Biz önemli bir konu varmış gibi geliyoruz şuraya bak ya. Ambulans burada, biz buradayız" diye çıkıştı.

GENÇLER EKİPLERDEN ÖZÜR DİLEDİ

Yaptıklarının doğru olmadığını geç de olsa anlayan gençler ekiplerden özür diledi. Polis ve sağlık ekipleri haber merkezine konunun yanlış anlaşıldığını ve doğum günü kutlamasından ibaret olduğunu anons ederek bölgeden ayrıldı. Gençlerde geldikleri araçlarına binerek gittiler.

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