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Gençlerin hitabet yolculuğu Ayasofya'da zirveye ulaştı!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla Ayasofya-i Kebir Camii'nde düzenlenen Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması Türkiye finalinde gençler hünerlerini sergiledi, dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

AA2 Mayıs 2025 Cuma 18:44 - Güncelleme:
Gençlerin hitabet yolculuğu Ayasofya'da zirveye ulaştı!
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması'nın 2025 Türkiye finali, Bakan Tekin'in katılımıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde gerçekleştirildi.

Açıklamada yarışmaya ilişkin görüşlerine yer verilen Tekin, "Öncelikle yarışmayı organize eden Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüze, yarışmaya katılan bütün gençlerimize, çocukları ve gençleri yarışmaya katılmak konusunda teşvik eden öğretmen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu tür etkinliklerin anlamlı olduğuna ve çocukların gelişimine katkı sağladığına dikkati çeken Tekin, "Yarışmanın finalinin, zincirlerin kırıldığı Ayasofya'da yapılmış olmasının ayrı bir önemi var." değerlendirmesinde bulundu.

DERECEYE GİRENLERE ÖDÜL VERİLDİ

Yarışmada İstanbul Şehit Mustafa Kaymakçı Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Abdülkerim Amil, Türkiye birincisi seçildi.

Ankara Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Murathan Yüksel ikinci, Erzurum Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ahmet Kaan Karslı da üçüncü oldu.

Bakan Tekin, yarışmanın ardından dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi. Yarışma bölgelerinde birinci olup finale kalan okulların müdürlerine de ödülleri Din Öğretimi Genel Müdürü Ahmet İşleyen tarafından verildi.

4 AŞAMADA GERÇEKLEŞTİ

Bu yıl 930 okulun başvuru yaptığı yarışmalarda, Diyanet İşleri Başkanlığının arşivinden seçilen hutbeler, yarışmanın gerçekleştiği illerdeki merkezi ya da tarihi camilerde cuma namazından önce halka açık şekilde okundu.

Yarışma, okul, il içi finali, bölge finali ve Türkiye finali olmak üzere 4 aşamada gerçekleşti.

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