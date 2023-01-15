Gençlik Buluşmaları'nda Başkan Erdoğan'a sürpriz: 17 yıl sonra o anları anlattı

Başkan Erdoğan "Gençlik Buluşmaları" kapsamında Muğla Fethiye'de gençlerle buluştu. Başkan Erdoğan'ı program içerisinde bir de sürpriz bekliyordu. İzmir'de yaşayan ve 8 yaşındayken Erdoğan'la fotoğraf çekilen Gülşen Taşol da programdaydı.

Fotoğraftaki eski haliyle Taşol'un şu anki halini gören Erdoğan, "Gülşen, çocukluğunla şu andaki halin hiç birbirine benzemiyor. Ben yanlış mı söylüyorum? Benziyor mu? diye sordu. Bunun üzerine Gülşen Taşol, "Belki biraz gamzeler, dişler, o benziyor olabilir." ifadesini kullandı.

Gülşen Taşol, fotoğraf çekildiği zamanki yaşadıklarını da paylaştı. Taşol, o gün tek isteğinin Erdoğan ile fotoğraf çektirmek ve bir gün öncesinde annesine yazdırdığı mektubu vermek olduğunu anlatarak, "O gün hem fotoğraf çekilip hem de mektubu size ulaştırabildim. Mektubun içeriğinde de sizden bir bilgisayar rica etmiştim ve aradan bir hafta geçtikten sonra o bilgisayar bana geldi. Ben 25 yaşındayım şu anda, bilgisayar programlama son sınıf öğrencisiyim." diye konuştu.

Başkan Erdoğan'ın, "Peki o bilgisayar duruyor mu?" sorusuna, "Saklıyorum, klavyesini, her şeyini tek tek saklıyorum." diyen Taşol, "Bunun için size çok çok teşekkür ediyorum. Bu anımı şu anda burada size anlatmak benim için büyük bir mutluluk, büyük bir gurur. Bunun için size çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, iyi ki varsınız." dedi.