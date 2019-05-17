Gençlik eğitimde yükseği yakaladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı istatistiklerle gençlik verilerini açıkladı. Buna göre; adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre; Toplam nüfus 2018 sonu itibariyle 82 milyon 3 bin 882 iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 971 bin 396 oldu. Genç nüfus, toplam nüfusun yüzde 15.8’ini oluşturdu. Genç nüfusun, yüzde 51.2’sini erkek nüfus, yüzde 48.8’ini ise kadın nüfus oluşturdu. Yurt genelinde 2016-2017 öğretim yılında yüzde 41.7 olan yükseköğretim net okullaşma oranı, 2017-2018 öğretim yılında yüzde 45.6’ya yükseldi.

ÖNCELİK SAĞLIK

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre ise 2018 yılında gençlerin mutluluk kaynağı olan değerlerinde ilk sırayı yüzde 50.5 ile sağlık aldı.