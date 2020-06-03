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Güncel

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 97 ülkeden gelen 77 bin 441 vatandaş karantina süreçlerini tamamladı

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 97 ülkeden gelen 77 bin 441 vatandaşın Bakanlığa bağlı yurtlarda karantina süreçlerini tamamladığını söyledi.

03 Haziran 2020 Çarşamba 11:23 - Güncelleme: 03 Haziran 2020 Çarşamba 11:23
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