Güncel

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda binlerce kişiye sözleşmeli istihdam fırsatı: Başvurular Kariyer Kapısı'ndan yapılacak

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bakanlığın taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere toplam 2 bin 610 sözleşmeli personel alınacağını açıkladı. Duyuru, Gençlik Haftası kapsamında sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Başvurular, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden belirtilen tarihler gerçekleştirilecek.

AA15 Mayıs 2026 Cuma 01:15 - Güncelleme:
Bakan Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gençlik Haftası'nı müjdelerle selamladıklarını belirterek, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ülke genelindeki teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 2 bin 610 sözleşmeli personel alımı sürecimiz başlamıştır. Gençlik ve spor çalışmalarımıza katkı sunmak isteyen adaylarımızı başvuru sürecine bekliyoruz. Bakanlığımızın farklı kadro ve görev alanlarına yönelik personel alımı çalışmalarımız da devam etmektedir. Yeni duyurularımızı çok yakında kamuoyuyla paylaşacağız. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

YAZILI VEYA SÖZLÜ SINAV YAPILMAKSIZIN 2024 YILI KPSS B GRUBU PUANI ESAS ALINACAK

Gençlik ve Spor Bakanlığı taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilecek personel alımında şunlar esas alınacak:

"Yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın 2024 yılı KPSS B grubu puanı esas alınarak 150 lisans mezunu koruma ve güvenlik görevlisi, 1000 ön lisans mezunu koruma ve güvenlik görevlisi, ortaöğretim (lise ve dengi) okullardan mezun 783 destek personeli (temizlik), 114 elektrik tesisatçısı, 121 sıhhi tesisatçı, 204 iklimlendirme personeli, 180 havuz suyu operatörü, 58 marangoz olmak üzere toplam 2 bin 610 sözleşmeli personel alımı yapılacak."

Başvurular, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden 18-24 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

