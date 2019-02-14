Genel af yasası son dakika gelişmesi neler? (TBMM’de af yasası ve ceza indirimi çıkacak mı?)

Af yasa teklifi ve ceza indirimi cezaevinde yaşayan ve yakın akrabaları tarafından takip ediliyor. TBMM’de görüşüldükten sonra onaylanması beklenen genel af yasası ile ilgili detayları bu haberimiz üzerinde ulaşabilirsiniz. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş basılı gazetelerin yöneticileriyle bir araya gelerek afla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Numan Kurtulmuş, son günlerin en çok tartışılan konularından 'Af' teklifi hakkında, "Af meselesi seçime kadar Meclis’te gündeme gelmeyecek gibi görünüyor.

Adalet Bakanı Gül "Toplumun bu konudaki hassasiyetlerine uygun adım atacaklarını" vurgulayarak denetimli serbestlik veya farklı infaz önerileri üzerinde çalışıldığını açıkladı. Cezaevlerinde mahkumların ve ailelerinin hayatlarında şu sıralar tek konuştukları şey af. Bütün mahkumların gündeminde af var. Cezaevinde umutlu bir bekleyiş varken dışarıda da mahkum yakınlarının umutlu bekleyişleri devam ediyor.

AF YASASI 2019'DA ÇIKACAK MI?

Af yasası ile ilgili yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Konu ile ilgili yapılan açıklamalara göre; serbetlik veya farklı infaz önerileri üzerinde durulan af yasası ile ilgili netlik kazanmış değil. Yapılacak düzenlemeler ile birlikte bu yıl içerisinde af yasasının çıkması bekleniyor. Kesin tarih ile ilgili ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Af yasası ile ilgili yapılan açıklamaların detaylarına bu haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, gazetecilerle bir araya geldi ve mahkumlara af meselesi ile ilgili detayları açıkladı.

Ankara 'da basın mensupları ile bir araya gelen ve gündeme ilişkin konuları değerlendiren Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, mahkumlara af konusuna değindi.

Milliyetçi Hareket Partisi 'nin mahkumlara af ile ilgili tasarısına değinen Bakan Gül, şu ifadeleri kullandı:

"MHP’nin teklifi ile ilgili cumhurbaşkanımız da açıklama yaptı.

Türkiye’de ceza adaleti anlamında bazı suçlar var ki hiç içeriye girmiyor.

Adam hırsızlık yapıyor girmiyor, öbürü de infaz süresi çok kısa.

MHP'den EYT, ek gösterge ve af açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) TBMM Grup Başkanvekili Erkan Akçay: -"MHP'nin verdiği söz senettir. Emeklilikte yaşa takılanlar, ek gösterge, şartlı ceza indirimi ve diğer konularda, her meselenin sahibi, takipçisi ve arkasındayız" ifadelerini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) TBMM Grup Başkanvekili Erkan Akçay: -"MHP'nin verdiği söz senettir. Emeklilikte yaşa takılanlar, ek gösterge, şartlı ceza indirimi ve diğer konularda, her meselenin sahibi, takipçisi ve arkasındayız" ifadelerini kullandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın tümü üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

EN SON AÇIKLAMALAR NELERDİ?

AF SEÇİM SONRASINA KALABİLİR

Kurtulmuş, MHP’nin af teklifiyle ilgili bir soru üzerine şunları söyledi: “Af konusunda örneğin Adalet Bakanlığımız önemli çalışmalar yaptı. Bu arada seçime kadar Meclis’in takvimini ve gündemindeki yoğunluğu hesap ederek, af tasarısına seçimlerden sonra bakılır diye düşünüyorum.”

MHP'Lİ KALYONCU'DAN AF AÇIKLAMASI

MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, MHP'nin af teklifinin bir an önce Genel Kurul'a gelmesi gerektiğini söyleyerek, "Bu konuda söylenecek söz kalmamıştır. Olması gereken Adalet Komisyonu’nun daha fazla gecikmeden teklifi Genel Kurul'a sevk etmesidir. O zaman diğer partileri ve milletvekillerinin tavırları da oylarının rengi de ortaya çıkacaktır" dedi.

MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında MHP'nin af teklifine ilişkin CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel'in, "İnsanların umutlarıyla oynayarak partinize oy aldınız, siz oy dolandırıcısısınız" sözlerine yanıt verdi. Hasan Kalyoncu, MHP'nin af teklifinin Meclis Başkanlığı'na sunulduğunu belirterek, "MHP'nin dışında hiçbir parti bu konuda duyarlı olmamıştır. CHP sözcüleri bu konuda AK Parti'nin tutumuna göre tavır alacaklarını söylemişlerdir. Biz de soruyoruz; CHP'nin bu kanun teklifine karşı olmasının sebebi, devlet aleyhine işlenen suçlar ile terör suçlarının ceza indiriminde istisna tutulması mıdır? Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, bu konunun memleket meselesi olduğunu ve oy toplamak için seçmenin karşısına çıkmadığımızı veciz bir şekilde ifade etmiştir. Bu konuda söylenecek söz kalmamıştır. Olması gereken Adalet Komisyonu'nun daha fazla gecikmeden teklifi Genel Kurul'a sevk etmesidir. O zaman diğer partileri ve milletvekillerinin tavırları da oylarının rengi de ortaya çıkacaktır" diye konuştu.

BAHÇELİ MAHKUM YAKINLARIYLA GÖRÜŞTÜ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Merkezi önünde af teklifi ile ilgili basın açıklamasında bulunmak için toplanan Mahkum Yakınları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MAYAD) üyeleri ile bir araya geldi. "Devlet Baba" sloganlarıyla Bahçeli'ye sevgi gösterisinde bulunan dernek üyeleri, af yasasıyla ilgili sürecin hızlandırılması talebinde bulundu.

Bunun üzerine Bahçeli, af yasasını teklifini TBMM'ye sunduklarını anımsatarak, "TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülmesini bekliyoruz. 50 milletvekilimizle olayları takip ediyoruz. 50 milletvekili ile yasayı çıkarmak mümkün olmaz. O sebepten dolayı diğer siyasi partilerle de arkadaşlarımız diyalog içerisindeler. Olayları takip ediyoruz. Buraya kadar gelmiş olmanız bir kez daha derdinizi bize intikal ettirmeniz ayrıca memnuniyet vericidir." diye konuştu.

Mahkum yakını olduğu öğrenilen bir kişi, Bahçeli'ye, "Başkanım, sizin sözünüze güveniyoruz. 24 Haziran seçimlerinde sizin sözünüze güvenerek Cumhurbaşkanı'na oy verdik. MHP'ye oyumuzu verdik." dedi. Bahçeli ise "Bunun oy ile alakası yok. İstersen verme. Bu memleket meselesidir. Biz oy için yapmıyoruz bunu. Bir daha ağzınızdan duyarsam yasayı çekerim." yanıtını verdi.

MAYAD Başkanı Enver Yılmaz, ziyaretin ardından gazetecilere açıklamasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye minnettar olduklarını belirterek, "Devlet Bahçeli'nin oy falan düşündüğü yok. Gerçekten mahkum yakınlarının bir an önce sevdiklerine kavuşması için mücadele veriyor." ifadesini kullandı.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN TALİMATIYLA ÇALIŞMA YAPIYORUZ”

MHP’nin TBMM’ye sunduğu af teklifine ilişkin açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Hükümeti’nin hem ceza adaletini sağlamak hem de infaz sistemiyle ilgili ihtiyaç olması durumunda denetimli serbestlik ve benzer uygulamalarla ilgili düzenlemeler yaptığını hatırlattı. Bakan Gül sözlerine şöyle devam etti:

"Elbette bu düzenlemeler hep bir zaruretten kaynaklanmıştır. Bu tekliften bağımsız olarak ihtiyaçlar ve zaruretler çerçevesinde toplumda hassasiyeti rencide etmeyecek ceza adaletini de sağlama anlamında çalışmalarımız var. Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatlarıyla uygulamacılarla, akademisyenlerle bir teknik çalışma yapıyoruz" dedi. Gül, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Suç işleyen bir kişi karakolun bir kapısından girip diğer kapısından çıkıyor. Bu da insanların adalet duygusunu rencide ediyor. 'Yapanın yanına kar kaldı, kalıyor' algısı insanların kendine, topluma ve devlete olan güveni zedeliyor. Büyük suçlar da küçük suçlardan yola çıkıyor. Ama suçlar cezasız kalınca tekerrür ediyor, daha büyüğünü yapıyor. Biz bu konuyla ilgili de toplumda adalet duygusunu cezasızlık algısını ortadan kaldıracak, az da olsa cezasını çekeceği, ıslah olacağı model üzerinde çalışıyoruz. Çalışmamızı tamamlandığında Meclis’in takdirine sunacağız."

NUMAN KURTULMUŞ'TAN AF AÇIKLAMASI

AK Parti Genel Başkanvekili katıldığı programda af konusuna yanıt verdi. Kurtulmuş, "Seçime kadar gündeme gelmesi zor. Adalet Bakanı bir hazırlık aşamasında." açıklamasını yaptı.

ADALET BAKANI'NDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

MHP’nin TBMM’ye sunduğu af teklifine ilişkin açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Hükümeti’nin hem ceza adaletini sağlamak hem de infaz sistemiyle ilgili ihtiyaç olması durumunda denetimli serbestlik ve benzer uygulamalarla ilgili düzenlemeler yaptığını hatırlattı. Bakan Gül sözlerine şöyle devam etti:

"Elbette bu düzenlemeler hep bir zaruretten kaynaklanmıştır. Bu tekliften bağımsız olarak ihtiyaçlar ve zaruretler çerçevesinde toplumda hassasiyeti rencide etmeyecek ceza adaletini de sağlama anlamında çalışmalarımız var. Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatlarıyla uygulamacılarla, akademisyenlerle bir teknik çalışma yapıyoruz" dedi. Gül, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Suç işleyen bir kişi karakolun bir kapısından girip diğer kapısından çıkıyor. Bu da insanların adalet duygusunu rencide ediyor. 'Yapanın yanına kar kaldı, kalıyor' algısı insanların kendine, topluma ve devlete olan güveni zedeliyor. Büyük suçlar da küçük suçlardan yola çıkıyor. Ama suçlar cezasız kalınca tekerrür ediyor, daha büyüğünü yapıyor. Biz bu konuyla ilgili de toplumda adalet duygusunu cezasızlık algısını ortadan kaldıracak, az da olsa cezasını çekeceği, ıslah olacağı model üzerinde çalışıyoruz. Çalışmamızı tamamlandığında Meclis’in takdirine sunacağız."

TBB BAŞKANI AF TEKLİFİNİ DEĞERLENDİRDİ

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, MHP'nin TBMM'ye sunduğu af teklifini AA muhabirine değerlendirdi. TBB Başkanı Feyzioğlu, MHP'nin TBMM'ye sunduğu af teklifinin kapsamının genişleyebileceği uyarısında bulunarak, "Adam öldürenler, tecavüzcüler, belki uyuşturucu imal edenler, Türkiye'ye sokanlar da kapsam içine girebilir." dedi. Anayasa Mahkemesinin yerleşik içtihatlarına göre, genel ceza indirimlerinin af niteliğinde olduğunu, hukukçular için teknik anlamda bu düzenlemelerin af olarak kabul edildiğini söyleyen Feyzioğlu, af niteliğinde olduğu için düzenlemenin, Anayasa'ya göre nitelikli çoğunlukla Meclis'ten geçmesi gerektiğini belirtti.

Affın herkesi kapsamayacağının belirtildiğini, bu teklife duygusal yaklaşmamak gerektiğini vurgulayan Feyzioğlu, şöyle konuştu:

"Affa ne zaman ihtiyaç duyulur diye sormamız gerekiyor. Büyük toplumsal krizler yaşanmıştır, ondan sonra toplumun koskocaman bir kucaklaşmaya ihtiyacı vardır, o ortam oluşmuştur, o zaman af olabilir. Ama bunun dışındaki aflar, kamu düzenini ağır şekilde ihlal ediyor. Bunu, 1999'da adına yine ceza indirimi denilen ama özü itibarıyla af olan düzenlemede yaşadık ve bu afla dışarı çıkanların çok büyük kısmı, iki sene içerisinde yeni suçlar işleyerek, yeni canlar yakarak geri döndüler. O kadar hassas bir konu ki bu. 'Af' sözü, söylentisi çıktığında içeridekilerin canı yanıyor, onları bekleyenlerin canı ayrı yanıyor, sokaktaki insanların canı ayrı yanıyor ve endişe ediyorlar. O yüzden buna çok hassas yaklaşmak lazım."

AF TEKLİFİNİN İÇERİĞİ NASIL?

MHP, 19 Mayıs 2018 tarihine kadarki suçlara ilişkin 5 yıl şartlı indirim öngören kanun teklifini 24 Eylül'de TBMM Başkanlığına sundu. MHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Erhan Usta ile MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan teklif, "Bazı Suçlarla İlgili Ceza Sürelerinden Şartlı İndirim ile Tutuklu ve Hükümlülerin Salıverilmesine Dair Kanun Teklifi" adını taşıyor. Toplam 8 maddeden oluşan teklifte, FETÖ, PKK ve diğer terör örgütleri ile çocuk istismarı ve kadın cinayetleri mahkumları kapsam dışında tutuldu.

TEKLİFE GÖRE KİMLER AFTAN YARARLANACAK?

Teklif, 19 Mayıs 2018 tarihinden sonraki suçları kapsam dışı bırakıyor. Bu tarihten önce işlenen, düzenlemede ayrık tutulanlar hariç, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK) ve 765 sayılı TCK ile özel kanunlardaki suçlar yönünden tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekilmesi gereken toplam ceza sürelerinden şartlı indirim yapılmasını öngören teklif, bunun sonucu infazı kalmayan hükümlü ve tutukluların salıverilmesini amaçlıyor.

Teklifte istisna olarak sıralanan suçların dışındaki suçlarla ilgili olarak hükümlülerin, tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekmeleri gereken toplam ceza süresinden bir defaya mahsus olmak üzere 5 yıl indirim yapılacak. Ceza kalmazsa hükümlü salıverilecek.

Hükümlünün birden fazla cezası varsa indirim, her bir ceza için ayrı ayrı uygulanmayacak, tabi olunan infaz hükümlerine göre çekilmesi gereken toplam cezadan bir defaya mahsus olmak üzere yapılacak.

Sanık veya şüphelinin tutukluluk durumu, istinaf ve temyiz kanun yolunda, ilk derece mahkemesi ile istinaf ceza dairesince hükmolunan cezaların toplam süresi; kovuşturma evresinde, iddianamede ya da görevsizlik kararında sanığın işlediği iddia olunun suç ve suçlara ilişkin sevk maddelerindeki cezanın alt sınırı; soruşturma evresinde şüphelinin üzerine atılı suç veya suçların kanun maddelerinde gösterilen cezanın alt sınırı göz önüne alınarak tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekmeleri gereken toplam ceza süresi üzerinden bir defaya mahsus, 5 yıl indirim yapılmak suretiyle değerlendirilecek.

Alt sınırın belirlenmesinde TCK'nın 61. maddesindeki ölçütler esas alınarak teşebbüs, iştirak, zincirleme suç, haksız tahrik, yaş küçüklüğü, akıl hastalığı, ceza indirimi gerektiren şahsi sebepler göz önünde bulundurulacak.

GENEL AF NEDİR?

Genel af, kamu yararına uygunluğu anlaşıldığı belli başlı suç çeşitlerinin kovuşturulmasının durdurulması, verilmiş olan cezaların kaldırılması ya da azaltılmasıdır.

Türk Ceza Kanunun 65 maddesinde genel af şu şekilde yer buluyor;

Genel af halinde, kamu davası düşer, hüküm verilen cezalar bütün neticeleri ile birlikte ortadan kalkar.

Özel af ile birlikte hapis cezasının infaz kurumunda çektirilmesine son verilebilir veya infaz kurumunda çektirilecek sürenin kısaltılması sağlanır veya adli para cezasına çevrilebilir.

Cezaya bağlı olan ya da hükümde belirtilen hak yoksunları, özel affa rağmen etkisini sürdürür.

74. maddeye göre genel af, özel af ve şikayetten vazgeçme gibi durumlarda veya adli para cezasının geri alınmasını gerektirmez. Genel af halinde yargılama giderleri de istenmez.

Türkiye’de genel af örnekleri bir hayli fazladır. Örneklerle konumuzu daha da anlaşılır hale getirelim. Hatırlayacak olursanız 6 Şubat 2003 tarihinde cezaların ertelenmesi sağlanmıştı. Başka bir örnek vermek gerekirse, 27 Nisan 2002 tarihine kadar işlenen suçlardan dolayı hapis cezasına mahkum edilenlerin, 4758 numaralı kanun gereği toplam cezaları on yıl indirilmiştir. Dikkat ettiğimiz kadarıyla genelde genel aflar hükümet değişiklikleriyle gündeme gelmektedir ve bu dönemlerde gerçekleşmektedir.

Genel af çıkmasıyla birlikte, soruşturması yürütülen ve henüz dava açılmayan soruşturmalarla ilgili davalar açılmaz. Hakkında hüküm verilip henüz kesinleşmeyenlerin ve davası açılıp mahkemeye devam edenlerin hakkında davaları düşmesine karar verilir.

RAHŞAN AFFI NEDİR?

Asıl adı Şartla Salıverme ve Erteleme Yasası olan 22 Aralık 2000’de Rahşan Ecevit’in önerisiyle çıkartılmış, devlete işlenen suçların dışındaki suçlara erteleme ve şartlı salıverme getiren yasadır. Bu yasa kamuoyunda Rahşan Affı olarak biliniyor.

9 Aralık 2000’de ölüm orucu eylemlerini sona erdirmek için başlatılan Hayata Dönüş Operasyonu’nda 3 gün sonra gibi bir kısa sürede bu yasa çıkartıldı. Cezaevlerinden yer kalmadığı için çıkartılan bu af yasasının ardında 70 bin kişilik cezaevlerinin nüfusu 40 bine kadar düşmüştür. Ancak bu sayı 3 yıl içinde 20 bin artarak 64 bine ulaşmıştır.

Bu yasayla birlikte yaklaşık 23 bin hükümlü aftan yararlanarak salıverildi. Yasanın kapsamının değişmesiyle birlikte bu sayı 45 bini buldu. 2005 yılında 4 bin 715 kişi hakkındaki dava af yasası çerçevesinde ertelenmesi ortaya çıktı bu yüzden Rahşan Ecevit, yaptığı affı bu şekilde tanımlamıştı; “Ben affı garibanlar için istedim, katiller yararlandı”