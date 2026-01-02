31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den Yazıhan Belediye Başkanı seçilen Abdulvahap Göçer ile parti yönetimi arasındaki ipler tamamen koptu.

CHP Genel Merkezi, Göçer'in parti disiplinine ve hiyerarşisine aykırı tutumları gerekçesiyle "kesin ihraç" talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edildiğini duyurdu.

İL KONGRESİNDE GERGİNLİK TIRMANMIŞTI

Disiplin sürecine giden yol, CHP Malatya 39'uncu Olağan İl Kongresi'nde yaşanan tartışmalarla başlamıştı. Kongrede konuşan Göçer, il teşkilatını eleştirmiş, eleştirilerini CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile İl Başkanı Barış Yıldız'a da yöneltmişti. Göçer'in sözleri salonda gerginliğe neden olmuş tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmüştü. Göçer, kongre sonrasında iktidara yakın medyada partisini hedef alan açıklamalarda bulunmuştu.

"BEN VELİ'YE HESAP VERMEYECEĞİM"

Parti içindeki aksaklıkları, yanlışlıkları dile getirdiğini ifade eden Göçer, "Aziz İhsan Aktaş gibi insanların bu partiye zarar verdiğini, bu isimleri partiye kimlerin soktuğunu, bu insanlara dikkat edilmesi gerektiğini söyledik. Demek birilerinin zoruna gitmiş." ifadelerini kullanmıştı.

CHP'nin siyasi bir parti olduğunu hatırlatıp gençlik kollarının ordu gibi kullanıldığını kaydeden Göçer, "Böyle şeylere pabuç bırakmayız" deyip şu sözlerle CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'yı hedef almıştı:

Ben partiyi şahsi malı gibi görenlere, 'Bu parti baba ocağı' deyip baba malı gibi çarçur edenlere seslendim. Veli Ağbaba CHP'yi kendi şirketi gibi yönetiyor. CHP kimsenin babasının şirketi değil. Kimse burayı kendi şirketi gibi yönetemez. Çevresini, iş ortaklarını, arkadaşlarını kurultay delegesi, yönetici yapamaz. Buna müsaade etmeyeceğiz. Herkes aklını başına alacak. Partiyi bitirmeye çalışıyorlar. Ben Veli'ye hesap vermeyeceğim. İstifa etmeyi de düşünmüyorum. CHP babalarının partisiyse atarlar. CHP'nin parti geleneğini bozdular.