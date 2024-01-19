Genel Merkez'e soğuk duş! Meclis'teki seçimi Kılıçdaroğlu kazandı

CHP'de yeni yönetimle eski yönetim arasında rekabete neden olan Meclis İdare Amirliği seçimini Genel Merkez kaybetti. CHP Meclis İdare Amiri Ensar Aytekin'in kasımda yapılan kurultay sonrasında başkanlık divanına girmesiyle boşalan görev için seçim krize dönmüştü. CHP'nin geçen aralık ayında Antalya'da toplanan kampından önce yapılması planlanan seçim, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın Adana Milletvekili Orhan Sümer'in kazanacağının anlaşılması üzerine ertelenmişti. Özgür Özel'in adayı İzmir Milletvekili Ednan Aslan'ın ve Orhan Sümer'in çekilmesi ile yeni adaylar ile taraflar dün toplanan kapalı grupta kozlarını paylaştı.

67 OYLA BAYRAKTUTAN

CHP'nin yeni Meclis İdare Amiri, Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan oldu. 67 milletvekili Bayraktutan'a oy verdi. 55 milletvekili tercihini Genel Merkez'in desteklediği Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'den yana kullandı. Grup yönetimine ise CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp seçildi.