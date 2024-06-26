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Genelkurmay Başkanı F-4 kokpitinde

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Eskişehir'de Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile birlikte F-4 savaş uçağıyla uçuş gerçekleştirdi.

AA26 Haziran 2024 Çarşamba 14:20 - Güncelleme:
Genelkurmay Başkanı F-4 kokpitinde
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Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, beraberinde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile 111'inci Filo Komutanlığında uçuşa yönelik brifing almış, F-4 uçağı ile uçuş gerçekleştirmiş ve 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunmuştur" ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kadıoğlu'nun uçuşa hazırlık, uçuş ve uçuş sonrası anlarının bulunduğu görüntüler de yer aldı.

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