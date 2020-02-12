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Güncel

Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley ile bir telefon görüşmesi yaptı.

12.02.2020  21:05 - Güncelleme: 12.02.2020  21:08

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