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Genelkurmay Başkanı Gürak, Tunus Kara Kuvvetleri Komutanı Ghoul ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Tu50 Genelkurmay Başkanı Gürak, Tunus Kara Kuvvetleri Komutanı Ghoul ile bir araya geldi 84nus Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Mohamed Ghoul'u kabul etti.

AA15 Mayıs 2024 Çarşamba 20:23 - Güncelleme:
Genelkurmay Başkanı Gürak, Tunus Kara Kuvvetleri Komutanı Ghoul ile görüştü
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Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Tunus Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Mohamed Ghoul'un, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun resmi davetlisi olarak Ankara'ya geldiği belirtildi.

Korgeneral Ghoul'un Kara Kuvvetleri Karargahı'nda Orgeneral Bayraktaroğlu ile görüştüğü, daha sonra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak tarafından kabul edildiği bildirildi.

Orgeneral Gürak'ın, Korgeneral Ghoul'u kabulünde, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu da yer aldı.

  • Metin Gürak
  • Tunus
  • Mohamed Ghoul

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