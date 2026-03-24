  • Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Katar heyetini ağırladı
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Katar heyetini ağırladı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Katar Silahlı Kuvvetlerine ait helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olanların naaşlarını Türkiye'ye getiren Katar heyetini kabul etti.

24 Mart 2026 Salı 17:28
Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Katar Silahlı Kuvvetlerine ait helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahramanlarımızın naaşlarını ülkemize getiren Katar Ankara Büyükelçisi Sayın Faisal Abdullah Al-Henzab, Katar Uluslararası Askeri İş Birliği Otoritesi Başkanı Tümgeneral Mohammed Rashid Al-Shahwani ve Katar Askeri Ataşesi Tuğgeneral Abdulaziz Saleh Al-Sulaiti ile görüşme gerçekleştirdi. Orgeneral Bayraktaroğlu, elim olayda şehit düşen Katarlı askerlere Allah'tan rahmet, dost ve kardeş Katar halkına başsağlığı ve sabır dilerken, Katar heyeti de şehit düşen Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin'e, ASELSAN Teknisyenleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can'a Allah'tan rahmet, Türk milletine de başsağlığı ve sabır temennilerini sundu."

Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

