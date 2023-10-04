Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak inceleme ve denetlemelerde bulundu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Birleştirilmiş Hava Harekât Merkezi Komutanlığı ve 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin GÜRAK, Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Birleştirilmiş Hava Harekât Merkezi Komutanlığı ve 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunmuştur. pic.twitter.com/HSY3s3yezx— TSK (@TSKGnkur) October 4, 2023
Gürak, beraberinde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile 113'üncü Filo Komutanlığında uçuşa yönelik brifing aldı. F-16 uçağı ile Çanakkale Boğazı üzerinden uçarak Şehitler Abidesi'ni selamladı.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin GÜRAK, beraberinde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal KADIOĞLU ile 113'üncü Filo Komutanlığında uçuşa yönelik brifing almış, F-16 uçağı ile Çanakkale Boğazı üzerinden uçarak Şehitler Abidesi'ni selamlamışlardır. pic.twitter.com/KI8FWclA6T— TSK (@TSKGnkur) October 4, 2023