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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak inceleme ve denetlemelerde bulundu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Birleştirilmiş Hava Harekât Merkezi Komutanlığı ve 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

4 Ekim 2023 Çarşamba 22:15 - Güncelleme:
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak inceleme ve denetlemelerde bulundu
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Birleştirilmiş Hava Harekât Merkezi Komutanlığı ve 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Gürak, beraberinde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile 113'üncü Filo Komutanlığında uçuşa yönelik brifing aldı. F-16 uçağı ile Çanakkale Boğazı üzerinden uçarak Şehitler Abidesi'ni selamladı.

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